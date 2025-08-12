Jovem Pan > Edicase > Viva melhor > 5 dicas para desinchar o corpo de forma prática

5 dicas para desinchar o corpo de forma prática

Nutricionista ensina como aliviar a retenção de líquidos com mudanças na rotina e sem dietas restritivas

  • Por EdiCase
  • 12/08/2025 16h00 - Atualizado em 12/08/2025 17h48
  • BlueSky
Pequenos ajustes na rotina já podem trazer resultados perceptíveis em relação ao inchaço do corpo Pequenos ajustes na rotina já podem trazer resultados perceptíveis em relação ao inchaço do corpo Imagem: Ahmet Misirligul | Shutterstock) </p>

A retenção de líquidos é uma queixa frequente que pode se manifestar de várias formas: pernas cansadas, abdômen distendido ou inchaço nas extremidades. Mudanças no clima, consumo elevado de sal e falta de movimento estão entre as principais causas. A boa notícia é que a solução não exige medidas extremas. Com ajustes simples, é possível obter resultados consistentes.

Segundo a nutricionista e personal trainer Aline Becker, o inchaço ocorre quando há acúmulo excessivo de água nos tecidos, principalmente em regiões como abdômen, pernas, pés e mãos. “Não é apenas uma questão estética. A retenção de líquidos pode causar desconforto, dores, rigidez nas articulações e até prejudicar a circulação e a pressão arterial”, explica a profissional.

Pensando nisso, Aline Becker indica 5 orientações práticas para desinchar o corpo. Confira abaixo!

1. Beba água de verdade

Pode parecer contraditório, mas beber água é essencial para combater o inchaço. Quando não consumimos o suficiente, o corpo “segura” líquidos como forma de defesa.

Dica: tenha sempre uma garrafinha por perto e defina metas, como ingerir de 2 a 3 litros de água ao longo do dia.

2. Reduza o consumo de sal

O sódio em excesso é um dos principais responsáveis pela retenção de líquidos. Além do sal que colocamos na comida, ele está escondido em embutidos, enlatados, temperos prontos e snacks industrializados.

Também vale evitar: açúcares simples (refrigerante, bala, cereal matinal açucarado), gorduras ruins (frituras, margarina e gordura vegetal hidrogenada), alimentos que fermentam o intestino, como feijão, lentilha, grão-de-bico (em excesso ou malcozidos), brócolis, couve-flor, repolho (crus ou em excesso) e o álcool.

Dica: tempere mais com ervas, limão e especiarias naturais.

A caminhada é uma dentre as várias atividades físicas que ajudam a desinchar o corpo Imagem: Brocreative | Shutterstock

3. Movimente-se

O sedentarismo dificulta a circulação, favorecendo o acúmulo de líquidos, principalmente nas pernas. Movimentos que ativam a circulação e estimulam o retorno venoso são grandes aliados contra o inchaço.

Dica: aposte em caminhadas diárias, pedaladas, natação, hidroginástica, treinos funcionais, alongamentos e até exercícios simples como elevar as pernas contra a parede por alguns minutos. Tudo isso ajuda o corpo a bombear melhor o sangue e a reduzir a retenção de líquidos.

4. Coma mais alimentos diuréticos

Alguns alimentos ajudam o corpo a eliminar o excesso de líquidos de forma natural. Entre eles, melancia, pepino, abacaxi, salsão e chás como hibisco e cavalinha.

Dica: inclua pelo menos uma dessas opções no seu dia, de preferência fresca e sem açúcar adicionado.

5. Respeite o seu sono

Dormir pouco ou mal desequilibra hormônios que regulam a retenção de líquidos e a inflamação.

Dica: crie uma rotina de sono, evite telas antes de dormir e tente descansar de 7 a 8 horas por noite.

O inchaço é um sinal de que seu corpo precisa de mais equilíbrio. Não se trata de buscar soluções milagrosas ou restrições extremas, mas sim de cultivar hábitos que favoreçam a circulação, o funcionamento dos rins e a hidratação adequada. Quando você cuida do básico todos os dias, o corpo responde e você se sente mais leve, disposto e confortável.

Por Felipe Sá

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >