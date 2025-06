5 dicas para dominar biologia no Enem

Veja como se preparar adequadamente para os assuntos cobrados na prova

A prova de biologia do Enem avalia a capacidade do aluno de aplicar o saber de forma crítica e prática Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A prova de biologia no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) faz parte da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, assim como química e física. Ela costuma abordar temas ligados ao corpo humano, ecologia, genética, evolução, biotecnologia e saúde pública. As questões geralmente exigem mais interpretação e raciocínio do que memorização de fórmulas ou definições.

“O Enem não quer um decorador de fórmulas, mas alguém capaz de interpretar fenômenos biológicos no mundo real, com consciência crítica e conhecimento técnico”, explica o neurocientista Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, pós-PhD em Neurociências e especialista em Genômica.

Para ele, “pensar biologicamente” hoje envolve compreender relações causais, mecanismos celulares e impactos sistêmicos, com ética e responsabilidade. “A prova não quer saber o quanto você decorou, mas o quanto você compreende os processos biológicos como parte de uma rede funcional integrada entre cérebro, sociedade e ambiente”, afirma.

A seguir, confira 5 estratégias práticas que podem transformar seu desempenho em biologia no Enem!

1. Enxergue a genética além do DNA

Não se trata apenas de saber os cruzamentos de Mendel. O Enem cobra a interpretação de fenômenos genéticos complexos. É necessário compreender:

Epigenética: como fatores ambientais modulam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA;

como fatores ambientais modulam a expressão gênica sem alterar a sequência do DNA; CRISPR-Cas9: tecnologia de edição genética com impacto direto em saúde, bioética e alimentação;

tecnologia de edição genética com impacto direto em saúde, bioética e alimentação; Genética multifatorial: doenças como diabetes, esquizofrenia e hipertensão envolvem interação gene-ambiente.

O candidato precisa entender que o DNA é apenas a base. A expressão gênica depende da maquinaria celular e do contexto ecológico e social.

2. Compreenda o cérebro como um sistema em rede

Estudar sobre temas como plasticidade neural, sinapses e neurotransmissores é fundamental. “O comportamento é uma expressão do sistema nervoso“, diz o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues.

Plasticidade sináptica: capacidade de modificação das conexões neurais com base em estímulo;

capacidade de modificação das conexões neurais com base em estímulo; Sistema límbico e dopamina: bases da emoção e da motivação, essenciais para compreender comportamentos;

bases da emoção e da motivação, essenciais para compreender comportamentos; Feedback inibitório: circuitos de autorregulação como o eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal) são cobrados em contextos de estresse e saúde mental.

O aluno deve dominar como o cérebro integra funções cognitivas, emocionais e motoras para responder ao ambiente.

A prova de biologia do Enem valoriza a lógica funcional dos sistemas fisiológicos Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock

3. Analise os sistemas do corpo em conjunto

A prova valoriza a lógica funcional dos sistemas fisiológicos. A simples nomeação de estruturas já não basta. Por isso, é preciso estudar:

Eixo neuroendócrino: o Enem frequentemente aborda a interação entre hipófise, adrenal e hormônios;

o Enem frequentemente aborda a interação entre hipófise, adrenal e hormônios; Homeostase: o equilíbrio interno é um tema transversal, especialmente em questões sobre termorregulação e metabolismo;

o equilíbrio interno é um tema transversal, especialmente em questões sobre termorregulação e metabolismo; Sistemas integrados: digestão, excreção e respiração são avaliados em conjunto, muitas vezes em casos clínicos simulados.

Entender causalidade e interdependência entre sistemas é o que diferencia uma resposta mecânica de uma resposta científica.

4. Avalie os dilemas éticos da biotecnologia

A biotecnologia é cobrada com profundidade. Questões sobre células-tronco, terapias gênicas e clonagem exigem capacidade de argumentação crítica. Os temas demandam conhecimento sobre:

Dilemas éticos: o uso de embriões, modificação genética de humanos e patenteamento da vida são questões contemporâneas;

o uso de embriões, modificação genética de humanos e patenteamento da vida são questões contemporâneas; Saúde pública e equidade: a aplicação do conhecimento biológico deve ser pensada à luz dos direitos humanos.

“O domínio conceitual precisa vir acompanhado de posicionamento crítico com base científica”, alerta o Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues.

5. Articule a conhecimento a realidades concretas

A biologia no Enem se manifesta onde há vida em interação com o meio. Isso inclui:

Vacinas, epidemias e imunologia;

Crise climática, extinção de espécies e desequilíbrios ecológicos;

Biotecnologia alimentar e organismos geneticamente modificados (OGMs).

O estudante deve saber articular o conhecimento com realidades concretas: do uso de antibióticos à agroecologia.

Por Tayanne Silva