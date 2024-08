5 dicas para economizar em datas comemorativas 

Veja como aproveitar ao máximo as celebrações sem comprometer o seu orçamento

Festividades podem demandar mais gastos, mas é possível economizar Imagem: inxti | Shutterstock

Datas comemorativas desempenham um papel importante na cultura e na sociedade, marcando eventos históricos, religiosos e culturais. Além disso, elas oferecem momentos para celebração, reflexão e união, permitindo que pessoas e comunidades honrem tradições e valores. Aniversários, feriados nacionais, festividades religiosas e dias internacionais são exemplos de períodos que trazem significado e propósito.

No entanto, um obstáculo nos períodos comemorativos são os gastos. Afinal, todos querem se divertir, mas ninguém quer prejudicar o bolso. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como economizar nessas datas. Confira!

1. Planejamento antecipado

Comece a planejar suas compras e celebrações com antecedência. Isso permite que você aproveite promoções e descontos antes da alta temporada. Faça uma lista de presentes, alimentos e outros itens necessários para evitar aquisições impulsivas de última hora. “O grande segredo é analisar o que de fato é necessário, visando neste produto específico, e comparar preços”, comenta o consultor financeiro Claudio Munhoz, que atende pelo GetNinjas, plataforma para contratação de serviços.

2. Defina um orçamento

Manter-se dentro do orçamento ajudará a evitar despesas excessivas e permitirá que você controle melhor as finanças durante o período comemorativo. Portanto, estabeleça um limite de gastos para cada categoria, como decoração, alimentação e, principalmente, presentes.

“Procure sempre listar todos aqueles que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e ainda evita as temidas compras por impulso”, indica a educadora financeira Luciana Ikedo, autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, Economizando e Investindo”, da Editora Loyola.

Preparar as comidas para as comemorações em casa pode ajudar a poupar dinheiro Imagem: My Ocean Production | Shutterstock

3. Faça você mesmo

Considere fazer seus próprios presentes, decorações e comidas. Itens feitos à mão não apenas economizam dinheiro, mas também adicionam um toque pessoal e significativo às celebrações. Para isso, pesquise tutoriais e receitas on-line para obter inspiração e instruções.

4. Compre em grupo

Se possível, organize compras em grupo com amigos ou familiares para aproveitar descontos em aquisições de maior quantidade. Isso é especialmente útil para alimentos e bebidas, afinal comprá-los em atacado pode resultar em economias significativas.

5. Aproveite ofertas e cupons

Fique atento às promoções, bem como aos descontos e cupons oferecidos por lojas físicas e virtuais. “Muitas marcas costumam, inclusive, postar promoções exclusivas para os seus seguidores nas redes sociais; vale ficar de olho”, pontua Luciana Ikedo.