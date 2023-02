5 dicas para economizar na reforma da casa

Especialista explica como se planejar para transformar os ambientes gastando pouco

Planejamento é essencial para economizar durante a reforma Imagem: Justin_Krug | Shutterstock

Reformar a casa é um dos desejos de grande parte dos brasileiros. Segundo dados da agência SA365, durante a pandemia causada pelo vírus da COVID-19, o número de pessoas que reformaram ou fizeram reparos em ambientes da casa cresceu cerca de 57%. No entanto, com o orçamento necessário para realizar as modificações, algumas dúvidas começam a surgir entre quem deseja transformar os ambientes sem ter que gastar muito no processo.

Quem observa isso é Nara Bittencourt, CEO da Quanto Custa Reformar, startup do segmento de construção civil que fornece uma calculadora, gratuita, para orçar projetos e transformar o lar. “Temos essa ferramenta que auxilia as pessoas a terem uma noção de quanto irão desembolsar em seus projetos, trazendo a eles um planejamento para essa reforma. O que mais observamos é esse ponto da economia, em que muitos optam por pesquisas nas quais terão o melhor custo-benefício”, diz a especialista.

Para ajudar quem deseja reformar a casa sem ter dor de cabeça no final, Nara Bittencourt lista 5 dicas para mudar os ambientes e economizar. Veja!

1. Faça um planejamento

É importante ter um planejamento detalhado que inclua as etapas da reforma, a mão de obra necessária e os materiais adequados. Dessa forma, é possível ter um controle efetivo do orçamento, bem como evitar surpresas desagradáveis no final.

2. Siga o projeto

Muitas vezes, ao longo da reforma, surgem ideias que podem parecer boas na hora, mas que podem impactar significativamente o orçamento. É importante que você mantenha o foco no projeto estabelecido e evite mudanças desnecessárias que possam aumentar os gastos.

Comprar materiais de alta qualidade evita problemas com manutenção (Imagem: PH888 | Shutterstock)

3. Escolha materiais de boa qualidade

A escolha dos materiais é uma das etapas mais importantes na reforma. É preciso levar em consideração a qualidade, a durabilidade e o custo. Escolher materiais de baixa qualidade pode resultar em problemas no futuro, enquanto escolher materiais muito caros pode impactar negativamente o orçamento.

4. Evite o desperdício de tinta

A tinta é um item essencial em uma reforma. Por isso, é importante evitar o desperdício, calculando com precisão a quantidade necessária. Além disso, é importante usar uma boa técnica de aplicação visando garantir uma boa cobertura e evitar o desperdício. Caso não tenha a destreza para aplicar a tintura, contrate um profissional capacitado.

5. Calcule a quantidade de materiais

É importante calcular a quantidade certa de materiais necessários para evitar o desperdício e o excesso de compras. Caso não tenha realizado uma reforma antes, conte com a ajuda de uma ferramenta que possa calcular para vocês esses materiais desejados em seu projeto.

Por Marcelo Coelho