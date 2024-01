5 dicas para eliminar o inchaço após as festas de fim de ano

Especialista ensina truques simples para driblar a retenção de líquidos

Adotar algumas atitudes simples ajuda a evitar o inchaço após as festas de fim de ano Imagem: Velista production | Shutterstock

Após as festas de fim de ano, é comum o corpo reter mais líquido e ficar inchado. E se você faz parte do grupo que adora aproveitar o momento, mas odeia a sensação de estufamento que os abusos causam, especialmente no abdômen, pés e pernas, algumas atitudes e substituições podem te ajudar.

“O inchaço é um problema comum após um período de exageros na alimentação, já que o alto consumo de açúcar, sódio e bebidas alcoólicas intoxica o corpo que, por sua vez, começa a reter água entre as células”, explica a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela.

A seguir, a especialista elenca 5 maneiras para você eliminar o inchaço e voltar a rotina. Confira:

1. Consuma alimentos digestivos

Com a digestão em pleno funcionamento, o corpo consegue eliminar mais rapidamente os líquidos que ficaram acumulados. Para isso, os iogurtes, abacaxi, gengibre, banana, mamão, azeite e os peixes ricos em ômega 3 podem ajudar.

2. Beba água

Uma boa conta a se fazer é peso corporal em quilogramas (kg) x 0,033 = quantidade de água em litros ou, segundo a recomendação do Instituto de Medicina dos EUA, a ingestão média diária de água para homens ser de cerca de 3,7 litros (aproximadamente 13 copos) e para mulheres ser de cerca de 2,7 litros (aproximadamente 9 copos) ao dia. Outra dica para aumentar o consumo de água é apostar em chás como camomila ou chá de gengibre, que têm propriedades que podem ajudar na digestão e reduzir o inchaço.

Frutas com alto teor de água estimulam a produção de urina Imagem: CHALERMCHAI99 | Shutterstock

3. Opte por frutas e verduras diuréticas

São aquelas com alto teor de água e menor teor de carboidratos, como melancia, melão, abacaxi, maçã, morango, aspargos, berinjela, cenoura, beterraba, pepino e tomate que ajudam a estimular a produção de urina e auxiliam na eliminação de líquidos retidos.

4. Evite os alimentos ultraprocessados

Os alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e açúcares refinados, podem aumentar a retenção de líquidos e a inflamação corporal. São eles os embutidos, doces, alimentos em conserva, massas refinadas e bebidas alcoólicas.

5. Pratique atividade física

É importante, especialmente as atividades aeróbicas como caminhada, corrida, natação e ciclismo, pois essas atividades físicas ajudam a melhorar a circulação e o funcionamento do sistema linfático.

*Por Mayra Barreto Cinel