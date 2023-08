5 dicas para eliminar peso de forma saudável

Nutricionista elenca atitudes simples para emagrecer com saúde e sem prejudicar o corpo

Acompanhamento nutricional durante a dieta evita problemas de saúde Imagem: Samuel Borges Photography | Shutterstock

A busca por um estilo de vida saudável tornou-se tendência entre os brasileiros, que estão cada vez mais atentos à qualidade de vida e à prática de exercícios físicos. Segundo dados da plataforma GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços, somente em julho deste ano (2023) houve um aumento de cerca de 23% na busca por nutricionistas, em comparação com o mês anterior.

Apesar disso, ainda é comum ver pessoas seguindo dietas restritivas e rotinas questionáveis sem consultar um especialista, desconsiderando as consequências que essas medidas podem trazer à saúde. Por isso, a nutricionista Andréia Camilla elenca 5 dicas para você conquistar uma vida saudável sem prejudicar o bem-estar do corpo. Veja!

1. Beba água

Muitas vezes não se trata de fome, mas de sede. Então inicie seu dia com 500 ml de água em jejum e veja seu intestino funcionando melhor e todo seu corpo tendo mais disposição. O cálculo para saber a quantidade de água que você precisa consumir por dia é 35 X o peso, exemplo: 70kg x 35= 2,450ml por dia.

2. Faça exercícios físicos

Emagrecimento sem exercícios vem com flacidez, cansaço, perda de músculo e, quando você percebe, está com aparência de doente. Estimule seu corpo com exercícios que goste até conseguir fazer a musculação, que é o mais recomendado.

Dormir bem reduz o apetite (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock)

3. Durma bem

Cuide do seu sono. Quando dormimos, produzimos hormônios, principalmente o da saciedade, leptina, e serotonina, hormônio da felicidade. Isso diminui a vontade de doces no dia, além de ajustar seu apetite.

4. Mude a sua relação com a comida

Não faça dieta de alguns dias, pois o emagrecimento vai durar o tempo da sua dieta. Mude sua relação com a comida. Entenda que a mudança de peso envolve mudanças de comportamento e que isso leva tempo.

5. Fortaleça a saúde mental

Cuidar mais da mente traz menos cobrança e mais felicidade com cada conquista nova. Acredite em você e procure ajuda de um(a) nutricionista para te auxiliar nesse processo.

Por Bruna Zanin