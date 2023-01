5 dicas para emagrecer até o Carnaval

Veja como é possível perder peso de maneira saudável para aproveitar a folia

É possível eliminar peso até a chegada do Carnaval Imagem: Shutterstock

Carnaval e verão são épocas do ano em que as pessoas costumam usar menos roupa e exibir mais o corpo. Por isso, as buscas por maneiras para emagrecer e entrar em forma crescem de modo significativo. Além disso, a folia exige saúde e muita disposição.

De acordo com a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela, médica especialista em emagrecimento da Clínica Slim Form, com a ajuda de novas tecnologias, boas trocas alimentares e muita atividade física é possível ficar em forma para a festa mais popular do Brasil.

A seguir, confira algumas dicas da médica que vão te ajudar nesse projeto!

1. Cuide da alimentação

Veja como alguns alimentos que podem te ajudar na busca pelo emagrecimento.

Carne branca: o frango e o peixe possuem baixa quantidade de lipídeos e gorduras saturadas e o colesterol é bem menor. Isso significa que é mais leve, possui menos calorias e é bem mais facilmente digerida pelo corpo.

o frango e o peixe possuem baixa quantidade de lipídeos e gorduras saturadas e o colesterol é bem menor. Isso significa que é mais leve, possui menos calorias e é bem mais facilmente digerida pelo corpo. Leite desnatado: por ser uma proteína de alto valor biológico, o leite desnatado também possui peptídeos bioativos do soro e propriedades funcionais. Cada 200ml contém aproximadamente 6g de proteína, um elemento crucial para a construção de massa muscular magra e que também atua como fonte de energia.

por ser uma proteína de alto valor biológico, o leite desnatado também possui peptídeos bioativos do soro e propriedades funcionais. Cada 200ml contém aproximadamente 6g de proteína, um elemento crucial para a construção de massa muscular magra e que também atua como fonte de energia. Frutas cítricas: limão, laranja e mexerica são pouco calóricas e ricas em potássio. Assim, elas agem na pressão arterial e evitam as câimbras que podem ser comuns nesses dias de muito samba no pé.

são pouco calóricas e ricas em potássio. Assim, elas agem na pressão arterial e evitam as câimbras que podem ser comuns nesses dias de muito samba no pé. Folhas verdes: as folhas verdes escuras são as melhores fontes de cálcio para o organismo. Além disso, algumas delas, como a couve, ajudam no processo de detoxificação hepática – essencial para perder peso, eliminar os excessos do organismo e se preparar para o consumo de bebidas alcoólicas comum neste feriado.

2. Consuma alimentos termogênicos para ganhar energia

Gengibre: essa raiz pode aumentar o gasto calórico em mais de 10% e ser consumido de diversas formas, por isso pode ser agregada a qualquer cardápio ou combinação.

essa raiz pode aumentar o gasto calórico em mais de 10% e ser consumido de diversas formas, por isso pode ser agregada a qualquer cardápio ou combinação. Salmão e atum: peixes ricos em ômega 3 aumentam o metabolismo basal, atuam contra a retenção de líquidos e facilita a comunicação entre as células do organismo.

peixes ricos em ômega 3 aumentam o metabolismo basal, atuam contra a retenção de líquidos e facilita a comunicação entre as células do organismo. Chá de hibisco: aumenta a temperatura corporal durante a digestão e, consequentemente, acelera o metabolismo.

durante a digestão e, consequentemente, acelera o metabolismo. Canela: além de aumentar o metabolismo basal, a canela possui alto teor de cálcio mineral, substância importante para o emagrecimento.

Manter o corpo hidratado ajuda no emagrecimento (Imagem: Shutterstock)

3. Consuma bastante água

Prefira ingerir água gelada. Isso porque a temperatura da água é capaz de fazer o organismo gastar mais energia para elevar a temperatura corporal. O ideal é consumir pelo menos oito copos de água por dia, pois essa medida pode aumentar seu gasto calórico em até 200kcal.

4. Enzimas emagrecedoras podem ajudar

Enzimas são uma combinação de medicamentos utilizados para potencializar o processo de emagrecimento. As aplicações são feitas intra ou subcutâneos e agem no combate da gordura localizada. São compostas por substâncias eficazes e seguras que atuam potencializando a quebra das moléculas de gordura, ativando o metabolismo. Como são elaboradas de maneira exclusiva, de acordo com as necessidades e características de cada paciente, podem potencializar em até 3 vezes mais o processo de emagrecimento.

5. Realize atividade física

É indicado praticar 30 minutos de atividade física intensa 4 vezes na semana. A conta é simples: gastar mais calorias do que se consome. Esse é o segredo de sucesso em qualquer dieta. Por isso, para perder mais peso em menos tempo é essencial que haja atividade física aeróbica aliada ao processo que precisa de comprometimento e disciplina sem ser radical. Qualquer exagero na hora do desespero para perder peso pode representar riscos à saúde e isso atrapalha qualquer mudança de hábito.

Por Mayra Barreto Cinel