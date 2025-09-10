5 dicas para emagrecer até o fim do ano

Nutricionista indica as melhores estratégias para perder peso de forma saudável

Com estratégias simples ainda é possível emagrecer com saúde até o fim do ano Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Faltam apenas quatro meses para o fim do ano, e os dias mais quentes já se aproximam, trazendo novos hábitos para os brasileiros. Com as idas à praia se tornando mais frequentes e o uso de roupas leves para suportar as altas temperaturas, o desejo de eliminar os quilos extras pode surgir em algumas pessoas.

A nutricionista Bruna Makluf, da plataforma de emagrecimento WeFit, afirma que ainda é possível emagrecer de forma saudável até o fim do ano. A profissional compartilha, a seguir, as principais estratégias. Confira!

1. Evite os geladinhos

Com a chegada dos dias mais quentes, sorvetes e picolés se tornam escolhas frequentes. No entanto, a nutricionista Bruna Makluf alerta que muitos deles são ricos em açúcar e gordura saturada, especialmente os produzidos à base de leite e com sabores mais doces, como chocolate, caramelo e doce de leite. Para quem busca uma opção refrescante e saudável, o mais indicado é escolher os produzidos à base de água e frutas. Outra boa estratégia é optar pelos diets, que não contêm adição de açúcar.

2. Opte por beber água

Para se hidratar e se refrescar, a água continua sendo sempre a melhor opção. “Os refrigerantes possuem uma alta concentração de açúcar. Já as bebidas que possuem álcool têm uma ação desidratante, o que aumenta a retenção de líquidos. Ou seja, são itens que devem ser evitados por quem está no processo de emagrecimento”, alerta a nutricionista.

O suco de laranja pode ser incluído na dieta, mas precisa de atenção em relação ao consumo excessivo Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

3. Cuidado com certas frutas

Para a nutricionista, diversos alimentos podem ser saudáveis e até orgânicos, mas ainda assim contribuem para o ganho de peso. Um exemplo é o suco de laranja: ele integra a dieta, mas exige atenção quanto ao consumo excessivo.

Enquanto a laranja inteira fornece fibras e promove maior saciedade, o suco apresenta alto teor de frutose e pouca fibra. O mesmo acontece com a água de coco, que é muito consumida, principalmente, nas idas à praia. A bebida é hidratante e nutritiva, mas contém açúcar natural e pode somar um alto nível de calorias, atrapalhando o processo de perda de peso.

4. Coma comida de verdade

Os shakes têm se tornado bastante populares entre quem busca praticidade no dia a dia. No entanto, por trás dessa simplicidade, existem alguns cuidados importantes, pois nem sempre eles fornecem todos os nutrientes necessários ao organismo.

“Muitas pessoas optam pelo consumo dos shakes, que podem ser uma opção prática e usadas de forma eventual, mas não devem substituir refeições completas regularmente. A substituição frequente e sem orientação pode deixar a sua dieta pobre em fibras e outros nutrientes essenciais, além de não promoverem tanta saciedade quanto alimentos sólidos. O ideal é equilibrar com proteínas, gorduras boas e fibras para evitar picos de fome”, Bruna Makluf alerta.

5. Faça troca inteligentes

Para a nutricionista, substituir arroz e feijão por saladas acompanhadas de proteínas magras, como frango, ovos e atum, ou incluir wraps integrais com frango e verduras no plano alimentar, pode ser uma alternativa positiva e inteligente para o processo de emagrecimento.



“Entretanto, é importante também ter uma atenção em relação à salada. Muitas pessoas gostam de comer esse prato com a adição de molhos industrializados, que podem ter uma grande quantidade de sal ou até mesmo de açúcar e mel. Os que são à base de queijo podem ter também um grande nível de calorias em uma pequena quantidade. Então, o que era para ser uma refeição leve, acaba se tornando um prato pesado e hipercalórico”, finaliza.

Por Beatriz de Mello