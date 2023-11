5 dicas para emagrecer no verão sem colocar a saúde em risco

Veja como adotar um estilo de vida equilibrado para aproveitar a estação mais quente do ano

É importante adotar um estilo de vida saudável, valorizando escolhas conscientes e prazerosas Imagem: Art_Photo | Shutterstock

No verão, muitas pessoas costumam adotar dietas restritivas e exercícios intensos a fim de perder peso rapidamente. Porém, essa abordagem pode ser perigosa, resultando em riscos físicos e emocionais. Uma transformação saudável implica em hábitos graduais e equilibrados, evitando os extremos. Afinal, não é necessário abdicar do prazer e das escolhas pessoais para alcançar o corpo desejado.

Neste ponto, a aceitação e o respeito pelo próprio corpo são elementos essenciais para a construção de uma relação saudável com a alimentação e o exercício. Dessa forma, para emagrecer de forma equilibrada, é crucial estabelecer metas realistas ao longo do processo.

O grande perigo das dietas restritivas

Dietas restritivas privam o corpo de nutrientes essenciais, podendo acarretar consequências negativas para a saúde física e mental. Além disso, a pressão imposta por uma rotina de exercícios intensa pode levar a lesões, esgotamento e até mesmo impactar negativamente o bem-estar psicológico.

Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil, afirma que o caminho para um estilo de vida mais saudável está na construção de práticas sustentáveis e adaptáveis. “Ao invés de adotar medidas extremas, é preferível focar em abordagens equilibradas que promovam um emagrecimento mais duradouro. É importante destacar que a saúde vai além da balança. Por isso, é fundamental a incorporação de uma dieta balanceada, rica em nutrientes, aliada a uma rotina de exercícios que seja adequada ao seu corpo e objetivos”, comenta.

Para isso, confira as dicas do VigilantesdoPeso para você cuidar da saúde sem deixar de curtir o verão. Confira!

1. Consuma alimentos frescos e saborosos

Explore a riqueza de frutas, vegetais e alimentos frescos que a estação oferece. Criar refeições coloridas e nutritivas é uma maneira deliciosa de manter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor.

2. Faça atividades ao ar livre

Aproveite o clima ensolarado para se exercitar ao ar livre. Caminhadas, corridas na praia, ioga ao ar livre e esportes aquáticos são ótimas opções para manter o corpo ativo e a mente revigorada.

Para se refrescar e manter a hidratação, você pode optar por sucos naturais Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

3. Foque a hidratação

Mantenha-se hidratado, não somente passando cremes hidratantes para a pele, mas também bebendo água, água de coco e sucos naturais. Explore opções de bebidas refrescantes e saborosas, adicionando frutas e ervas para criar combinações únicas.

4. Aprecie com moderação

Permita-se saborear algumas delícias típicas do verão sem excessos. O equilíbrio é a chave, então desfrute de um sorvete ocasional ou de um churrasco com amigos, sempre com consciência das escolhas alimentares.

5. Cuide do seu etilo de vida

O “Projeto Verão” não se trata apenas de aparência, mas também de bem-estar. Encontre atividades que realmente lhe proporcionem alegria e relaxamento, seja praticando um hobby, lendo um bom livro ou dedicando tempo à meditação.

Curta o calor do seu jeito, adote um estilo de vida saudável, valorizando escolhas conscientes e prazerosas. Lembre-se de que o verão é uma oportunidade para nutrir o corpo e a alma, sem comprometer o prazer e a autenticidade.

Por Mariana Cotrim