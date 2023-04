5 dicas para escolher a cama do seu gato

Os felinos passam boa parte do dia dormindo e precisam de um lugar confortável para descansar

A cama ideal beneficia o sono do gato Imagem: Ben Schonewille | ShutterStock

Os gatos são animais noturnos e têm uma tendência natural a dormir durante o dia e ficar ativos à noite. Alguns deles podem dormir até 16 horas por dia, o que é cerca de duas vezes mais do que a quantidade de sono que os humanos precisam!

Importância do sono para os gatos

Dormir é importante, pois ajuda a reabastecer a energia dos gatos e é fundamental para a saúde e bem-estar deles, bem como é importante para a saúde mental e emocional dos bichanos. Durante o sono, eles são capazes de processar e armazenar informações e experiências do dia anterior. Isso é particularmente importante para os pets que vivem em ambientes domésticos, pois ajuda a mantê-los mentalmente estimulados e felizes.

Escolhendo a cama ideal

Os gatos também são conhecidos por serem criaturas que adoram conforto e aconchego. Eles gostam de se enrolar em lugares macios e quentes para dormir. Por isso, escolher o tipo de cama correto é importante para que o seu felino tenha um lugar aconchegante para descansar e relaxar.

A seguir, confira dicas para escolher a melhor cama para o seu gato:

1. Considere o tamanho do seu gato

O tamanho do gato determinará as dimensões da cama que você precisa escolher. Certifique-se de que ela seja grande o suficiente para que seu felino possa se esticar confortavelmente e se aconchegar. Uma cama muito pequena pode ser desconfortável e limitar o espaço que ele tem para se mover.

2. Estilo da cama

Existem muitos estilos diferentes de camas para gatos, incluindo elevadas, tipo toca, almofadas e tapetes macios. Pense sobre as preferências do seu pet e qual estilo seria mais confortável para ele. Conheça as preferências do seu gato para escolher o melhor estilo de cama (Imagem: Switlana Sonyashna | ShutterStock)

3. Tipo do material

Existe uma enorme variedade de materiais para as camas de gatos. Por isso, certifique-se de escolher um que seja macio e confortável. Além disso, opte por um material que seja fácil de limpar.

4. Durabilidade

Camas para gatos podem ser facilmente danificadas por arranhões e mordidas. Escolha uma que seja durável o suficiente para resistir ao uso diário.

5. Localização da cama

Pense sobre onde você vai colocar a cama do gato. Se você vai colocá-la em um local movimentado, escolha uma que seja fácil de mover. Se quer que fique em um lugar específico, opte por uma que se encaixe perfeitamente ao espaço.

Com estas dicas em mente, você estará pronto para escolher a cama perfeita para o seu animal de estimação. Lembre-se de que ela é importante para o bichano se sentir seguro e confortável, por isso, dê preferência por uma que atenda às necessidades e preferências do pet.