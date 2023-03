5 dicas para escolher e preparar alimentos

Nutricionista ensina como deixar os seus pratos mais saudáveis.

Saber como preparar os alimentos é importante para aproveitá-los melhor Imagem: YoloStock | Shutterstock

A alimentação saudável é fundamental para quem deseja ter mais qualidade de vida, bem como eliminar peso. Além disso, ela proporciona uma vida mais ativa e equilibrada. Entretanto, é importante saber como escolher e preparar as refeições para aproveitar o melhor de cada alimento. Por isso, a nutricionista Ana Rachel Bucar lista algumas dicas para você. Confira!

1. Legumes crus preservam nutrientes

Alguns legumes, ainda crus, oferecem mais nutrientes do que quando estão cozidos, pois algumas vitaminas, no caso das hidrossolúveis, são perdidas durante o processo de cozimento. Por isso, é importante reutilizar a água do cozimento, pois alguns nutrientes ficam nela.

Uma alternativa para amenizar a perda de vitaminas durante o cozimento é cozinhar a vapor. Dessa forma, as vitaminas e minerais serão melhor conservados. Outra dica para atenuar a eliminação dos nutrientes é esperar a água ferver para depois colocar os alimentos na panela.

2. Diferença entre leite integral e desnatado

O que diferencia os dois tipos de leite é o teor de gordura presente em cada um. Sendo assim, a troca do integral pelo desnatado é recomendado para diminuir o consumo de gordura saturada e, consequentemente, de calorias. É importante lembrar ainda da relação entre aumento de gordura saturada e doenças cardiovasculares.

A sardinha enlatada possui nutrientes importantes para a saúde (Imagem: Ilia Nesolenyi | Shutterstock)

3. Alimentos enlatados

A perda de nutrientes dos alimentos enlatados vai depender do prato em questão. A sardinha em lata, por exemplo, é uma importante fonte de ômega 3, proteína, vitaminas B6, B12 e A e cálcio. O processo de conservação na lata libera para a carne o cálcio contido na espinha, o que não ocorreria na sardinha fresca. Os alimentos que mais perdem nutrientes quando enlatados são as frutas.

4. Óleo aquecido

Depois de aquecido, o óleo deixa de ser prejudicial à saúde. Entretanto, ele não deve ser utilizado mais de uma vez. A reutilização altera aspectos como cheiro, cor e viscosidade. Além disso, se o óleo for reutilizado, ele irá ativar uma substância chamada creolina, que é altamente nociva ao organismo.

5. Modo de preparo e absorção dos nutrientes

Os pratos preparados com gordura, como no caso das frituras, têm a digestão mais lenta, o que prejudica sua absorção. Por esse e outros motivos, o mais indicado é que os alimentos sejam cozidos, grelhados ou assados.