5 dicas para escolher o vestido de festa ideal no inverno

Estilista explica como escolher peças perfeitas para aproveitar eventos durante esta estação

Os vestidos de festa para o inverno podem ser bonitos e quentinhos Imagem: Dmitry_Tsvetkov | Shutterstock

O inverno é a estação preferida para a realização de festas e eventos devido ao clima ameno, com pouca chuva e uma atmosfera aconchegante. Essas condições permitem a escolha de trajes mais sofisticados e elaborados sem o desconforto do calor excessivo. Pensando nisso, a estilista Bianca Passuello, dona do Ateliê BPassuello, lista cinco dicas para garantir uma produção digna de tapete vermelho. Confira abaixo!

1. Escolha conforme o horário do evento

Esse é um indicativo muito importante para a escolha do vestido e de seus acessórios. Para os eventos diurnos, pense em cores mais vibrantes e de tons mais alegres, mesmo no inverno.

2. Tecido do vestido

Os tecidos sintéticos têm como característica reter o calor do corpo por fornecerem menos respiração, diferentemente dos naturais. Desse modo, ajudam a manter seu corpo mais aquecido.

3. Casacos

Os casacos podem se tornar o ponto alto da produção se bem combinados com o vestido de festa. “Os de pele sintética são os meus preferidos. Brinque com as combinações de cores para ter mais sofisticação”, indica Bianca Passuello.

Os vestidos com fendas são uma ótima opção para o inverno Imagem: MarcinK3333 | Shutterstock

4. Fendas e recortes

Para não deixar o vestido todo fechado, fendas e alguns possíveis recortes nas costas e laterais se mostram grandes aliados. As festas normalmente têm seus ambientes fechados. Com isso, um pouco de pele à mostra não faz mal a ninguém.

5. Comprimento do vestido

Comprimentos midi e curto elevam o nível da produção quando misturados com meias-calças e sapatos de brilho que te deixam quentinha e cheia de personalidade.

Por Gabriela Gimenes