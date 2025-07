A qualidade do trabalho exige planejamento rigoroso, clareza na redação e capacidade de contextualizar os resultados

Elaborar um artigo científico requer clareza na redação e domínio das normas técnicas Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) </p>

Publicar um artigo científico é uma etapa fundamental na trajetória acadêmica e profissional de qualquer pesquisador. Mais do que um requisito curricular, essa prática representa uma oportunidade de validar descobertas, compartilhar avanços com a comunidade científica e consolidar a reputação na área de estudo.

Elaborar um artigo de qualidade exige planejamento rigoroso, domínio das normas técnicas, clareza na redação e capacidade de contextualizar os resultados de forma relevante e objetiva. Assim, compreender todo o processo de criação de um artigo científico é essencial para alcançar impacto e reconhecimento na área de pesquisa.

“Muitas vezes, o pesquisador tem ótimas ideias, mas não consegue seguir o método científico corretamente e isso compromete diretamente a credibilidade e a aceitação do artigo”, alerta a professora Antonella Carvalho de Oliveira, editora-chefe da Atena Editora. Segundo ela, o erro mais comum entre iniciantes é não entender que um artigo científico precisa ser objetivo, testável e replicável.

Abaixo, Antonella Carvalho de Oliveira lista 5 dicas para escrever um artigo científico corretamente. Confira!

1. Respeite a estrutura

Todo artigo precisa seguir uma estrutura clara, com introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão e conclusões. “É nessa sequência lógica que o leitor compreende o que foi feito, como foi feito, o que se descobriu e por que isso importa. Ignorar essa organização pode fazer com que o artigo seja descartado logo na avaliação inicial”, explica a professora.

2. Defina bem o problema e os objetivos

É importante delimitar o problema e os objetivos da pesquisa. “Evite temas excessivamente vagos, quanto mais específico for o problema de pesquisa, mais direcionada vai ser a análise e maior será a chance de contribuição científica real”, afirma.

A metodologia do artigo científico deve ser escrita com clareza Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Metodologia: o coração do artigo

A metodologia precisa estar clara e definida no artigo. “A metodologia é a parte mais técnica, e muitas vezes mais negligenciada pelos autores. Ela precisa permitir que outro pesquisador consiga reproduzir o estudo e é isso que valida o artigo científico; por isso, deve ser escrita com clareza e rigor”, detalha a professora.

4. Dados não falam sozinhos

Os dados precisam ser contextualizados na pesquisa. “Não basta apresentar gráficos e tabelas, é preciso interpretar, comparar com a literatura e apontar os limites do estudo. O artigo precisa dialogar com outros trabalhos e teorias, mostrando onde se insere no campo de conhecimento”, orienta.

5. Revise antes de submeter

A revisão é uma parte essencial ao finalizar o artigo. “Erros gramaticais, repetições, citações mal formatadas, uso indevido e excessivo de inteligência artificial e conclusões precipitadas são motivos recorrentes de rejeição. Revisar o texto com cuidado, ou contar com apoio especializado, é fundamental para garantir qualidade e profissionalismo”, finaliza Antonella Carvalho de Oliveira.

Por Tayanne Silva