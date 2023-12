5 dicas para evitar que as festas de fim de ano atrapalhem o sono do seu bebê

Especialista do sono infantil ensina como fazer com que seu pequeno descanse nesta época

Para evitar que o bebê acorde irritado, deixe-o dormir em um local confortável, sem barulhos externos Imagem: Tatyana Soares | Shutterstock

Com o fim de ano, as viagens e as visitas aumentam. E, para quem tem um bebê, isso pode acabar mexendo com a rotina, principalmente com o sono dele. Porém, segundo a especialista do sono infantil Eliana Dias, tem como aproveitar essa época e, ainda assim, fazer com que seu filho tenha as devidas horas de sono.

“A dica principal é tentar, ao máximo, manter a rotina de sono do pequeno, mesmo que você precise sair”, explica Eliana Dias, que aproveita para acrescentar que existem algumas opções para quem vai a algum evento. “Ou os pais levam a criança já dormindo e a colocam em um lugar mais silencioso, no carrinho, ou tentam chegar mais cedo e fazer todo o ritual já no local”, completa ela.

A verdade é que existe uma série de fatores que vão interferir nesse ritual do bebê, como o local ser barulhento, a disposição ou não de espaço, o tempo de viagem, entre outros. Pensando nisso, a especialista lista algumas dicas para o pequeno não deixar de ter sua rotina do sono. Confira!

1. Torne tudo o mais confortável possível

Principalmente se você estiver se deslocando para outro lugar. Leve o carrinho ou procure levar um berço portátil. Deixe o bebê em um local confortável, sem barulhos externos. Tente tornar o mais parecido possível esse novo local com o que ele já está acostumado. Além disso, vista o bebê com roupas confortáveis e leves!

2. Mantenha os horários

Essa é a parte mais importante, já que o local, o ambiente, é possível de arrumar. Já as horas precisam ser mantidas. Isso vai evitar a exaustão do bebê, que leva ao choro. Prestando atenção aos horários, seu bebê vai se adaptar melhor ao ambiente.

Não permita que os convidados tenham acesso ao ambiente em que o bebê está descansando Imagem: ANNA GRANT | Shutterstock

3. Não deixe que acordem seu bebê

A festa sendo ou não na sua casa, não permita que as pessoas fiquem entrando no ambiente em que ele está, mesmo que seja só para conhecê-lo, porque isso atrapalha o sono e pode fazê-lo acordar.

4. Leve seu bebê para um passeio durante o dia

A exposição do pequeno à luz do sol ajuda no ajuste do relógio biológico, ou seja, ele vai dormir melhor durante a noite.

5. Fotos na hora certa

Tirar as fotos de família mais cedo, antes do horário de sono do bebê, ajuda muito a não atrapalhar a rotina do pequeno.

Por Ana Beatriz