Especialista explica como manter a resistência do chuveiro funcionando corretamente durante esta época do ano

Alguns cuidados ajudam a evitar que o chuveiro queime Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Durante o inverno, é comum as pessoas tomarem banhos quentes para relaxar o corpo e espantar o frio. No entanto, muitas delas costumam não abrir totalmente o registro na intenção de deixar o banho mais quente, e é aí que está o problema: a resistência pode queimar. Para evitar que isso aconteça, o eletricista Endrigo Rafael Ferreira, cadastrado no GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços), elenca 5 dicas para evitar que o chuveiro queime durante o inverno. Veja!

1. Tenha cuidado ao trocar o chuveiro

Durante o inverno, muita gente costuma buscar chuveiros mais potentes que vertam mais água. Mas antes de fazer isso, é preciso checar se a fiação e o disjuntor da casa estão preparados para atender à potência do novo chuveiro. “Do contrário, além do aparelho não funcionar, toda a parte elétrica da residência pode ser danificada”, explica Endrigo Rafael Ferreira.

2. Faça a manutenção da instalação

Seja no inverno, no verão ou em qualquer outra estação do ano, faça a manutenção periódica da fiação elétrica da sua casa com um profissional especializado. Evite surpresas desagradáveis.

Abrir o registro normalmente evita que o chuveiro queime (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Verifique a resistência

O problema com chuveiro mais comum nesta época do ano é a queima de resistência. Para evitar que isso aconteça, abra o registro normalmente para que a resistência fique totalmente imersa na água e funcione corretamente.

4. Evite reutilizar chuveiros queimados

Muita gente costuma reaproveitar a resistência depois de queimada, o que não é recomendável, pois aumenta as chances de o chuveiro queimar novamente e, o mais importante, pode provocar curtos.

5. Tome banhos quentes rápido

Isso evita que o chuveiro fique sobrecarregado no momento do funcionamento. Opte por tomar banhos antes do cair da noite, quando o frio ainda não está tão puxado.

Por Bruna Zanin