5 dicas para garantir um bom desempenho no vestibular

Veja como trocar o volume excessivo de estudo pela qualidade e direção, otimizando o rendimento

Uma preparação de qualidade é a chave para conquistar um bom desempenho no vestibular Imagem: YURII MASLAK | Shutterstock) </p>

Faltam apenas seis meses para os vestibulares mais concorridos do país, tais como Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Para conquistar um bom desempenho nesse momento decisivo, é preciso foco e determinação.

Neste sentido, o autor de Matemática do Sistema de Ensino pH, Sérgio Ghiu, explica que ter um planejamento estratégico de estudo, disciplina e a orientação adequada, representa a fórmula para garantir o conhecimento necessário para o dia da prova e para elevar as chances de aprovação. Por isso, ele elenca algumas dicas importantes para a trajetória de estudo até o dia das provas de seleção. Confira!

1. Monte um plano de estudos

Uma das táticas para conquistar bom desempenho na prova é a criação de um plano de estudos realista e eficiente. “É fundamental considerar o tempo disponível, o nível de domínio dos conteúdos e as metas específicas de cada aluno. Trabalhar com ciclos de estudos que mesclem disciplinas com maior peso ou aquelas em que o estudante apresenta maior dificuldade é mais estratégico do que um cronograma rígido”, aponta.

A inteligência estratégica na preparação, segundo ele, implica priorizar os conteúdos mais cobrados no vestibular, resolver provas anteriores com foco a correção dos erros, simular o tempo real da prova e desenvolver uma rotina de autocorreção baseada na aprendizagem ativa. “Essa abordagem permite trocar o volume excessivo de estudo pela qualidade e direção, otimizando o rendimento”, explica.

O professor aponta que também é importante equilibrar teoria, revisão e prática para evitar sobrecarga. Uma sugestão eficaz é distribuir o tempo de estudo em 25% de teoria, 25% para revisão ativa e 50% para resolução de questões e provas anteriores.

2. Foque a revisão dos conteúdos

Essa fase é uma das mais importantes para o estudante que está se preparando para o vestibular, mas Sérgio Ghiu ressalta a importância de prestar atenção na rotina de estudos para evitar erros. “Muitos estudantes acabam se desesperando e querendo aprender todas as matérias do zero, porém, essa não é a saída. É crucial que o estudante consolide os insumos e foque revisar e praticar os assuntos mais recorrentes. Uma dica essencial é praticar simulados do vestibular em questão e fazer a correção”, comenta.

O tempo de descanso também é crucial para os estudantes que estão se preparando para o vestibular Imagem: Pheelings media | Shutterstock

3. Tenha momentos de descanso

Tirar um tempo para descanso também é crucial para o estudante que está se preparando para os vestibulares. “O nosso cérebro precisa de pausas para consolidar a memória, então dê um descanso para ele, afinal, saúde mental e um descanso são essenciais para um bom desempenho”, conta o especialista.

4. Conheça os vestibulares

Apesar dos vestibulares terem o mesmo propósito de levar o estudante para a universidade, cada instituição de ensino possui uma maneira de avaliar o desempenho. Por isso, é crucial conhecer o modelo de avaliação escolhido e suas características em termos de conteúdo cobrado, tempo de prova e formato de perguntas.

Neste sentido, Sérgio Ghiu explica que o Enem é composto por provas longas, contextualizadas e interdisciplinares. O tempo por questão é um dos fatores mais preocupantes, assim, os estudantes precisam aprender a ler e extrair dos textos as informações relevantes. Pede leitura, interpretação e domínio de competências e habilidades.

Já a Fuvest é mais técnica e tradicional. Exige cálculos mais complexos, clareza conceitual e base teórica bem mais profunda. A Unicamp, por sua vez, é mais interpretativa e atualizada. A interdisciplinaridade aparece de forma mais analítica e reflexiva. A Unesp é intermediária, com foco em conteúdo e alguma contextualização.

5. Mantenha a calma

Sérgio Ghiu reforça que, apesar de passar em uma universidade seja o fator mais importante neste processo, aprender a estudar com propósito e por propósito também é fundamental. “Quem se prepara com método e autoconhecimento não apenas conquista uma vaga na universidade — ganha autonomia intelectual e emocional para enfrentar os desafios da vida acadêmica e profissional”, finaliza.

Por Caroline Magalhães