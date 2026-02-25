5 dicas para lidar com as mudanças na sexualidade durante a menopausa

Fim da fase reprodutiva provoca alterações emocionais e subjetivas que transformam o desejo feminino

A sexualidade na menopausa pode ser afetada por questões profundas de identidade, autoestima e percepção de si mesma Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) </p>

Ondas de calor, alterações hormonais, insônia, ressecamento vaginal. Esses sintomas são os mais conhecidos quando se fala em menopausa. No entanto, para muitas mulheres, o maior impacto não é apenas físico, mas também emocional. A queda do desejo sexual, muitas vezes vista como um processo natural, envolve questões profundas de identidade, autoestima e percepção de si mesma.

Segundo a psicóloga Dra. Cristiane Pertusi, especialista em comportamento feminino e relações afetivas, a sexualidade nessa fase é atravessada por camadas subjetivas e emocionais que vão além das alterações hormonais. “O desejo da mulher é influenciado por tudo que ela viveu, sentiu e acreditou sobre si mesma ao longo dos anos. Na menopausa, esse histórico vem à tona”, afirma.

Menopausa como espelho emocional

A profissional explica que a fase pode funcionar como um espelho emocional. É comum que mulheres passem a sentir inseguranças em relação ao próprio corpo, questionem seu valor dentro das relações e enfrentem sentimentos de invisibilidade. “Quando a mulher passa a acreditar que deixou de ser desejável, a libido sofre. O impacto não é apenas fisiológico”, diz.

Essas percepções se refletem em dados clínicos. Segundo o SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), um dos principais estudos mundiais sobre saúde feminina na meia-idade, 52,4% das mulheres naturalmente menopausadas relataram diminuição do desejo sexual, contra 26,7% na pré-menopausa.

Outros estudos publicados no Journal of Women’s Health apontam que entre 40% e 55% das mulheres enfrentam queda no desejo, 25% a 30% têm dificuldade de lubrificação, e até 45% relatam dor durante a relação sexual. Apesar disso, 76% seguem considerando o sexo uma parte importante da vida, mesmo com os desafios impostos pelo corpo e pela cultura.

A pressão estética muitas vezes faz as mulheres acreditarem que não são mais atraentes Imagem: Focus and Blur | Shutterstock

Fatores que impactam a sexualidade feminina

Muitas mulheres chegam à menopausa com uma trajetória de repressão sexual. Foram educadas para cuidar, atender, se adaptar. O prazer, em muitos casos, foi vivido com culpa ou se restringiu às expectativas do parceiro. “Essa história deixa marcas. E quando o corpo começa a mudar, essas feridas emocionais voltam à superfície”, diz a Dra. Cristiane Pertusi.

Ela destaca ainda a pressão estética, que reforça a ideia de que o valor da mulher está associado à juventude. “Ao se ver fora dos padrões impostos, muitas internalizam o pensamento de que não são mais atraentes. Isso interfere diretamente na autoestima e na relação com o próprio corpo”, afirma.

A forma como a mulher vive sua sexualidade na menopausa também depende das relações que a cercam. Em muitos casos, os parceiros não acompanham o processo emocional da mulher, o que gera afastamentos e conflitos. “Relações frágeis podem se romper nesse período. Mas há quem encontre uma nova forma de viver a intimidade, com mais conexão e verdade”, explica.

Os tratamentos médicos são importantes, mas precisam caminhar ao lado do acolhimento emocional. A mulher precisa ser vista de forma integral. A menopausa é um momento de virada, em que ela pode resgatar o próprio corpo, rever crenças antigas e viver o prazer com mais liberdade e consciência.

Como lidar com as mudanças na sexualidade na menopausa

Abaixo, confira algumas dicas que ajudam a lidar com as mudanças na sexualidade na menopausa:

1. Reaproxime-se do próprio corpo

Criar uma nova relação com o corpo é fundamental. Isso pode incluir atividades como dança, alongamento, massagem e até momentos de autocuidado em silêncio. O foco não está na performance, mas na reconexão com as sensações.

2. Questione crenças antigas sobre prazer

Muitas ideias sobre o que “deveria ser” o sexo são aprendidas e nem sempre verdadeiras. A menopausa pode ser um convite para desconstruir padrões e explorar o que faz sentido hoje, com liberdade.

3. Converse com o parceiro (ou com você mesma)

A intimidade emocional é tão importante quanto a física. Falar sobre o que mudou, sobre medos e desejos, pode fortalecer vínculos. E, quando não há um parceiro, é o momento ideal para refletir sobre seus próprios limites, vontades e descobertas.

4. Busque ajuda profissional se necessário

A psicoterapia pode ser um espaço seguro para lidar com angústias, inseguranças e questões não resolvidas. Para sintomas físicos mais intensos, o acompanhamento médico especializado é essencial.

5. Cultive uma visão mais generosa da sua história

Muitas mulheres carregam culpas, silenciamentos e dores que atravessaram décadas. Olhar para isso com compaixão é um ato de liberdade. A sexualidade não se encerra com a menopausa. Ela apenas ganha novos contornos, mais íntimos e verdadeiros.

Por Juliana Macedo