5 dicas para lidar com o karma de forma positiva 

Especialista explica que nem sempre a ação está relacionada às consequências negativas

Nossas escolhas e ações têm o poder de influenciar o nosso futuro Imagem: Pheelings media | Shutterstock

O conceito de karma é muito adotado nas filosofias orientais, notavelmente no hinduísmo, no budismo e no jainismo, representando a lei cósmica de causa e efeito. Isto é, significa que as ações de um indivíduo, independentemente de positivas ou negativas, desencadeiam consequências que retornam a ele. Cada ação estabelece uma conexão, e nada ocorre de forma aleatória.

Quem explica melhor o conceito é a influenciadora Nanda Silveira, especialista em lei da atração. Ela faz um paralelo do karma com a famosa frase “trate os outros como você gostaria de ser tratado”. “Essa frase serve para tudo, mas também influencia muito o karma. Quantas vezes já não vimos pessoas tratando outras mal e, tempos depois, a mesma situação aconteceu com a pessoa? Isso é karma; assim como já vimos uma pessoa que ajuda todo mundo e, consequentemente, recebe ajuda dos outros”, afirma.

Por isso, segundo ela, a melhor dica para aprender a lidar com o karma é ter em mente que tudo aquilo que vai, uma hora volta. “Sendo assim, sejam bondosos, gratos, generosos e tudo que há de positivo, pois é você que decide o efeito do karma”, aconselha.

A seguir, Nanda Silveira lista outras cinco dicas para lidar com o karma de maneira positiva, ressaltando que essas práticas não são uma garantia contra todas as adversidades, embora ajudem a criar um estado mental e emocional mais propício para encarar os desafios de forma construtiva. Veja abaixo!

1. Pratique o autoconhecimento e a reflexão dos seus atos

Dedique tempo para se conhecer profundamente e refletir sobre ações, pensamentos e emoções. Isso pode facilitar a identificação de padrões negativos que podem estar contribuindo para seu karma desfavorável. Ao reconhecer esses padrões, você pode começar a fazer mudanças positivas e romper ciclos indesejados.

Os pensamentos positivos impactam a energia que você emite para o universo Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

2. Cultive pensamentos e emoções positivas

Seja consciente da qualidade dos seus pensamentos e emoções, pois eles têm um impacto direto na energia que você emite para o universo. Pratique a positividade e a visualização criativa para atrair experiências mais positivas para a sua vida. Lembre-se de que o que você foca expande, então concentre-se no que você deseja atrair em vez do que deseja evitar.

3. Aceite e se responsabilize pelas consequências dos seus atos

Aceite plenamente as consequências de suas ações passadas sem se deter nelas. Reconheça que você tem o poder de mudar sua situação atual por meio de escolhas conscientes e responsáveis no presente. Assuma a responsabilidade por suas ações e busque reparar qualquer dano causado, se possível. Isso ajuda a criar um novo karma positivo e a liberar padrões antigos.

4. Tenha compaixão e aceite perdoar

Cultive a compaixão por si e pelos outros, reconhecendo que todos estão em uma jornada de crescimento e aprendizado. Pratique o perdão, não apenas para libertar os outros, mas também para liberar a si do peso do ressentimento e da negatividade. Ao perdoar e deixar ir, você abre espaço para o amor e para a positividade fluírem em sua vida.

5. Viva com objetivos e de acordo com quem você é

Aprenda a viver com intenção e alinhamento com seus valores e propósitos mais elevados. Isso significa tomar decisões conscientes que estejam em harmonia com quem você é verdadeiramente e com o que deseja manifestar em sua vida. Quando suas ações estão alinhadas a seus valores e propósitos, você cria um karma positivo que se reflete nas experiências que atrai.

Por Lucas Siciliano