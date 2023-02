5 dicas para manter a pele hidratada durante o ano todo

Especialista explica quais cuidados você deve adotar para manter a pele saudável e evitar o ressecamento

Mudança de temperatura afeta a qualidade da pele Imagem: Shutterstock

A mudança de temperatura ao decorrer dos dias acaba ressecando a pele mais do que o normal. Devido a oscilação entre calor e frio, a barreira de proteção da pele, se não cuidada, é prejudicada e isso afeta também a qualidade da aparência. Além disso, a variação do clima também altera os produtos que devem ser utilizados, já que cada estação pede um item adequado.

“Tem alguns cuidados que temos que ter em todas as épocas do ano, como o uso do protetor solar. É indicado que o produto seja usado todos os dias, independente da temperatura, para manter uma pele saudável, hidratada e evitar doenças”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas e especialista na área de estética.

Considerando isso, Luzia Costa elenca 5 dicas para cuidar da aparência da pele durante o ano todo. Veja!

1. Utilize protetor solar

Apesar de acharem que o uso do protetor tenha que ser apenas no calor, os raios solares durante o frio também agem em nosso organismo e podem causar sérios danos. Por isso, sempre use protetor solar.

2. Mantenha a skincare em dia

A face, por ser a parte do nosso corpo mais exposta, é uma das que mais precisam de cuidados, tanto nos dias quentes quanto nos frios. A hidratação facial e o uso de sabonetes para fazer a limpeza do rosto são cuidados essenciais para prevenir a perda de água e manter a barreira de proteção que o frio pode retirar.

3. Evite água quente

Em todas as épocas do ano, evite banhos com água muito quente, pois a constância dessa prática pode tornar a pele mais seca e sensível, além de prejudicar a saúde dos cabelos. Isso acontece porque a água quente, em excesso, remove a oleosidade natural da pele e prejudica a barreira de proteção da pele, responsável por hidratar e reter umidade.

Beber água hidrata a pele de dentro para fora (Imagem: Shutterstock)

4. Hidrate o corpo e se alimente bem

Beba a quantidade de água adequada para o corpo por dia, 2 litros, e se alimente bem. Atitudes normais, mas que hidratam o corpo de dentro para fora e deixam a pele, cabelo e unhas saudáveis.

5. Invista em hidratantes

É necessário manter a hidratação do corpo todos os dias, durante o ano todo. Ao cuidar da pele com os produtos corretos, seu corpo se mantém hidratado e saudável.

Por Maria Eduarda