5 dicas para manter as extensões de cílios saudáveis no inverno

Veja como alguns cuidados são importantes para mantê-las firmes e bonitas

Alguns cuidados com as extensões de cílios são essenciais no inverno Imagem: Evgenyrychko | Shutterstock

As extensões de cílios são uma excelente opção para realçar a beleza do olhar e trazer mais praticidade à rotina, dispensando o uso diário de máscara para cílios. No entanto, durante o inverno, os cuidados com a manutenção se tornam ainda mais importantes. O clima mais seco, as mudanças de temperatura e o aumento da exposição a ambientes aquecidos podem comprometer a durabilidade e a saúde dos fios.

Para manter o olhar marcante mesmo nos dias mais frios, Thaís Girardelli, lash designer, influenciadora e fundadora da Lash House, lista cinco cuidados indispensáveis para manter as extensões bonitas, firmes e saudáveis durante o inverno. Confira!

1. Limpeza diária é essencial

Use um pincel fofinho de maquiagem com shampoo neutro e água fria. Faça uma espuma suave e limpe os cílios com movimentos delicados. Enxágue bem! Isso evita acúmulo de oleosidade e resíduos que prejudicam a durabilidade e a saúde ocular.

2. Cuidado com o vapor do banho

Mesmo que a água não toque diretamente os olhos, o vapor quente afeta a cola da extensão. Opte por banhos mais curtos ou mantenha o ambiente ventilado.

É importante tomar cuidado aos secar os cílios Imagem: kei907 | Shutterstock

3. Secagem delicada

Nada de secador! Seque os fios com papel toalha, “piscando” suavemente para absorver a umidade. Finalize penteando com escovinha própria para cílios.

4. Manutenção em dia (ou adiantada!)

No frio, é comum precisar de manutenções mais frequentes. O ideal é não ultrapassar 20 dias para garantir fios sempre bonitos.

5. Evite altas temperaturas

Chamas de fogão, lareira ou churrasqueira podem deformar os fios. As extensões são feitas de PBT, um termoplástico que se danifica com calor intenso. “Na dúvida, procure uma profissional”, reforça Thaís Girardelli

Por Gabriela Andrade