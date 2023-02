5 dicas para manter os colaboradores motivados

Executiva explica como promover o bem-estar na equipe favorece o crescimento da empresa

Liderança humanizada incentiva os colaboradores Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A liderança humanizada é um conceito relativamente recente que surgiu de um ramo da psicologia – a psicologia positiva. Martin Seligman, psicólogo americano conhecido como o pai do campo de estudos, desenvolveu análises as quais consideram elementos cognitivos que demonstram estados de felicidade.

Essa teoria foi transposta para o universo corporativo – e da liderança –, ganhando especial força durante a pandemia de COVID-19. Segundo um estudo desenvolvido na Universidade de Michigan, quando líderes centram suas decisões em questões humanas como respeito, confiança e compaixão, as empresas tendem a crescer junto ao bem-estar de seus colaboradores.

“No fim, tudo que a gente faz a favor da qualidade de vida dos colaboradores é motivador. Eles enxergam que nós estamos efetivamente preocupados e nos mobilizando para o bem-estar deles. Não é só um discurso para ficar bonito, nós queremos realmente fazer diferença na vida das pessoas”, afirma Giovana Pacini, presidente da Merz Aesthetics no Brasil.

Partindo dessa experiência, Giovana Pacini compartilha 5 dicas para os gestores colocarem em prática o sonho de motivar os colaboradores e proporcionar um ambiente saudável e centrado na humanidade. Veja!

1. Trabalhar com transparência

Transparência é o ponto mais importante para construir um terreno fértil com os colaboradores a caminho de uma relação de confiança entre todas as partes. Além disso, os pilares e os valores da empresa precisam transparecer nas relações de trabalho.

2. Implementar modos de comunicação direta

Gestores precisam se comunicar diretamente com os colaboradores de forma clara para não gerar entendimentos dúbios. Tão importante quanto entender que delegar funções é fundamental para que os processos caminhem bem, o acompanhamento precisa ser próximo em vários níveis.

3. Ter clareza nas metas

É preciso que o colaborador saiba aonde a empresa quer chegar e que ele é essencial para aquilo. Por isso, a estrutura de planejamento do gestor precisa estar bem fundamentada, com ações desenhadas a partir dos principais objetivos. No entanto, as metas não são estáticas, elas precisam ser adaptadas de acordo com os obstáculos que aparecem pelo caminho. Isso é algo que o gestor precisa ter em mente, sabendo tanto deixar tudo muito claro quanto escutar o feedback de seus colaboradores a fim de, então, buscar outras possibilidades.

Palestras e discussões ajudam os funcionários a entenderem a importância da inclusão e da diversidade (Imagem: Wavebreakmedia | Shutterstock)

4. Basear as relações no respeito

Pessoas não têm que ser julgadas, caracterizadas ou diferenciadas. Isso envolve as relações de trabalho, mas também as interpessoais. Por meio de palestras e discussões, é importante fazer com que as pessoas compreendam e reflitam sobre conceitos contemporâneos como diversidade e inclusão.

5. Construir um ambiente favorável e acolhedor

A empresa é feita de pessoas. Por isso, é importante poder tomar café, almoçar com as pessoas e resolver as coisas falando pessoalmente e não por e-mail. Com isso, é possível entender melhor o seu colega, escutar melhor e estreitar o relacionamento.

Outro ponto importante é o investimento no bem-estar e na saúde mental dos colaboradores. É importante que as pessoas tenham orgulho de pertencer, de trabalhar, e um dos caminhos é criar programas para incentivar e promover o bem-estar dos colaboradores.

Por Vinicius Guida