5 dicas para melhorar a gestão do seu dinheiro em 2024

Especialista explica como tornar o seu ano mais lucrativo e alcançar estabilidade financeira

Organizar as finanças é importante para o sucesso da empresa Imagem: SvetaZi | Shutterstock

À medida que o ano começa, surgem oportunidades para reavaliar algumas atitudes, especialmente com relação às finanças. Devido aos gastos de fim de ano, muitos brasileiros iniciam o ano desejando economizar. Porém, é comum não saber por onde começar, pois os gastos anteriores são um dos empecilhos.

No entanto, segundo André Minucci, mentor de empresários, independentemente do desempenho anterior, há sempre espaço para aprimoramento. “Um novo ano representa novas oportunidades, aprendizados e chances de evolução”, comenta.

Mesmo em situações financeiras estáveis, a tarefa de colocar as coisas em ordem e planejar a melhor abordagem, seja pessoal ou para a empresa, demanda esforço significativo. Mas, de acordo com dados do Datafolha, os brasileiros estão dispostos a enfrentar esse tipo de desafio, já que cerca de 58% das pessoas pensam regularmente em planejar suas finanças para o futuro.

Nesse contexto, André Minucci compartilha 5 dicas valiosas para aprimorar a gestão financeira em 2024 e tornar o ano lucrativo para os negócios. Confira!

1. Registre os seus gastos

Registrar despesas diariamente em um caderno pode ser uma prática eficaz. O simples ato de anotar gastos pode levar a uma redução nas despesas, graças a um efeito psicológico na gestão do dinheiro. Categorizar os gastos e entender os hábitos financeiros estabelece a base para o sucesso financeiro.

2. Invista em conhecimento

O investimento em conhecimento oferece o melhor retorno. Ao investir em sua literacia financeira, você estará preparado para o ano, evoluindo seus conhecimentos para proteger seu dinheiro. Após estabelecer um planejamento financeiro e garantir renda extra, aprender a investir torna-se crucial para multiplicar o patrimônio, alcançar metas financeiras e buscar independência financeira.

Comparar os preços ajuda a otimizar os gastos Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

3. Compare os preços

Ao realizar compras, a comparação de preços é uma prática inteligente que permite aos consumidores tomarem decisões informadas e otimizar gastos. O compromisso em gastar menos do que se ganha, anotar despesas diárias para criar consciência financeira e, principalmente, investir em conhecimento, são chaves.

4. Entenda o seu fluxo de caixa

Compreender as entradas e saídas de dinheiro é fundamental para qualquer negócio. Identificar áreas que necessitam de melhorias e garantir maior estabilidade financeira é possível por meio de um entendimento aprofundado do fluxo de caixa. Começar uma mentoria para empresa pode ser uma ferramenta valiosa para acessar oportunidades que impulsionarão as finanças e os negócios.

5. Estabeleça metas

Definir metas é crucial para o progresso de qualquer pessoa ou empreendimento, seja a curto ou longo prazo. As metas servem como um guia para o empreendedor avaliar o progresso da empresa. Além disso, é essencial que os colaboradores estejam cientes dessas metas, compreendendo as estratégias necessárias para atingi-las.

Por Mariana Martins