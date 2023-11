5 dicas para melhorar o desempenho no crossfit

Ex-atleta explica como elevar a performance no esporte e garantir bons resultados

A importância da variedade nos exercícios é crucial para garantir um desenvolvimento equilibrado do corpo Imagem: MAD_Production | Shutterstock

O crossfit é uma modalidade de treinamento funcional que ganhou popularidade nos últimos anos, proporcionando desafio físico e mental. Ele combina elementos de levantamento de peso olímpico, ginástica e condicionamento metabólico. É projetado para promover uma ampla gama de habilidades físicas, como força, resistência, flexibilidade, agilidade e coordenação.

Para quem é praticante assíduo dessa modalidade ou está pensando em começar, Matheus Paschoal, ex-atleta e fundador da HandDry (marca de gel que repele o suor e a umidade das mãos), traz algumas dicas valiosas para aprimorar o desempenho e elevar a performance no esporte. Confira!

1. Variedade é a chave do sucesso

Um dos erros comuns entre praticantes de crossfit é focar em um tipo específico de treino. A importância da variedade nos exercícios é crucial para garantir um desenvolvimento equilibrado do corpo. “O crossfit é conhecido pela diversidade de movimentos, e isso não é por acaso. Ao incorporar diferentes modalidades de treino, como levantamento de peso, corrida e exercícios ginásticos, você desafia o corpo de maneiras diversas, promovendo um crescimento mais abrangente”, destaca Matheus Paschoal.

2. Fortaleça seu core

O fortalecimento do core – núcleo de 29 músculos centrais do corpo – é fundamental para o sucesso no crossfit. Um core sólido não apenas melhora a estabilidade durante os exercícios, mas também previne lesões. “O core é o ponto de partida para muitos movimentos no crossfit. Investir em exercícios direcionados para essa região vai fazer toda a diferença no seu desempenho”, aconselha o ex-atleta.

3. Nutrição adequada é parte do treinamento

O cuidado com a alimentação não deve ser negligenciado. Uma nutrição equilibrada é crucial para sustentar a energia necessária durante os treinos intensos do crossfit. “Certifique-se de consumir uma combinação adequada de proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis. Sempre faça acompanhamento com um time de saúde multidisciplinar”, destaca.

Diversos equipamentos auxiliam na segurança e eficácia do treinamento Imagem: oleksboiko | Shutterstock

4. Equipamentos e recuperação pós-treino

Durante a prática do crossfit, diversos equipamentos auxiliam na realização adequada dos movimentos: “Roupas corretas, luvas e um bom gel secante para as mãos fazem muita diferença na segurança e movimentos corretos na prática do esporte”, diz o ex-atleta.

Matheus Paschoal também orienta sobre a fase de recuperação: “Descansar é parte do treinamento. Garanta uma boa noite de sono, pratique técnicas de recuperação como massagem e alongamento”.

5. Mentalidade para superar limites

Além do físico, a mentalidade desempenha um papel crucial no crossfit. Paschoal destaca a importância de cultivar uma mentalidade positiva e resiliente. “O crossfit é desafiador e, muitas vezes, a superação dos limites físicos começa na mente. Mantenha-se focado, celebre as pequenas vitórias e aprenda com os desafios”, aconselha.

Por fim, melhorar o desempenho no crossfit envolve uma abordagem que abrange variabilidade nos treinos, fortalecimento do core, nutrição adequada, equipamentos corretos, recuperação eficaz e uma mentalidade positiva. Siga essas dicas e esteja preparado para levar o seu desempenho no crossfit ao próximo nível.

Por Felipe Reis