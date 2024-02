5 dicas para melhorar o sono do bebê recém-nascido

Especialista revela como lidar com os desafios dessa fase

A chegada de um recém-nascido em casa é um momento de grande alegria e transformação na vida de uma família. No entanto, essa fase também traz mudanças significativas na rotina familiar. O foco passa a ser o cuidado do bebê, incluindo a atenção às suas necessidades básicas, como alimentação, troca de fraldas e sono. Segundo a educadora e consultora materno-infantil com especialização em educação de sono infantil, Eliana Dias, isso muitas vezes resulta em uma redistribuição das tarefas domésticas e no ajuste das atividades diárias para acomodar o bebê.

Uma transformação importantes que ocorre nessa fase é a mudança nos padrões de sono. Noites agitadas e despertares frequentes são comuns para os pais de recém-nascido, o que pode levar à privação de sono. Isso afeta não apenas o bem-estar dos responsáveis, mas também a dinâmica familiar e a capacidade de cumprir as obrigações cotidianas.

Mas isso não precisar ser um bicho de sete cabeças. É possível adequar o sono do pequeno e de toda a família com estratégias simples que consideram as necessidades do bebê, e, em simultâneo, que reconheçam a importância do autocuidado dos pais. A especialista explica que é “essencial encontrar um equilíbrio entre atender às necessidades do bebê e cuidar de si”, diz.

A seguir, confira alguns passos que podem ajustar a rotina de sono:

1. Estabeleça uma rotina consistente

Tente criar um horário de sono regular para o bebê, com horários para a soneca e para a noite. Segundo Eliana Dias, “a própria rotina se torna uma associação positiva, pois o bebê já percebe o que antecede o sono e todo o ritual que o envolve”.

2. Crie um ambiente propício para o sono

Certifique-se de que o quarto do bebê seja confortável, com temperatura adequada e pouca luz durante a noite. Coloque objetos junto do bebê que transmitam segurança, como a naninha. Faça uso também do ruído branco, que transmite tranquilidade para o ambiente.

3. Compartilhe as tarefas

Divida as responsabilidades de cuidado com o bebê com o parceiro e outros membros da família para que todos possam descansar adequadamente.

4. Aprenda a reconhecer os sinais de sono do bebê

Isso pode ajudar a evitar que o bebê fique super cansado, o que pode tornar o sono mais difícil. Entre os sinais mais comuns que apontam que o bebê está com sono, estão esfregar os olhos, bocejar, agitação ou movimentos lentos, perda do interesse em brincar e ficar irritado ou chorar sem motivo aparente.

5. Promova o autocuidado

Lembre-se de cuidar de si, descansar quando possível e pedir ajuda quando necessário. Pais descansados são pais mais capazes de lidar com os desafios do sono do bebê e da própria rotina. “A privação de sono prolongada pode levar a uma série de problemas de saúde nos pais. Isso inclui fadiga crônica, dificuldade de concentração, irritabilidade, alterações de humor, diminuição da função imunológica e, até mesmo, problemas de saúde mental, como a depressão“, explica a educadora.

Lidar com a chegada de um recém-nascido também significa enfrentar desafios emocionais e físicos para os pais. A falta de sono pode levar a sentimentos de exaustão e frustração, impactando a capacidade dos pais de desfrutar plenamente deste período especial.

“É fundamental que os pais reconheçam as próprias necessidades e se permitam momentos de descanso e autocuidado”, explica Eliana Dias. O apoio emocional mútuo na família também é crucial. Compartilhar as emoções e os desafios pode aliviar a carga emocional, promovendo uma conexão mais forte entre os pais e fortalecendo o vínculo com o bebê.

Além disso, é importante lembrar que cada bebê é único, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. “Não há uma abordagem que se aplique a todos os recém-nascidos. Observar e aprender com o próprio bebê, adaptando as estratégias conforme suas necessidades, é essencial”, acrescenta a especialista.

