5 dicas para melhorar seu perfil profissional no LinkedIn

O LinkedIn é uma mídia social voltada para profissionais e negócios, conectando indivíduos de todo o mundo. Os usuários podem criar perfis detalhados, destacando suas experiências de trabalho, conquistas e informações sobre suas empresas e nichos de atuação. Além de facilitar o networking, a plataforma oferece oportunidades de emprego, tornando-se essencial para o mercado de trabalho atual.

Segundo Carol Moya, fundadora do Método LINK e reconhecida como a maior especialista em redes sociais de negócios, é necessário criar uma base sólida e validada. Coloque seu histórico profissional em uma vitrine, valorize os pontos relevantes e tenha um perfil capaz de gerar mais negócios, atração e resultado.

“Você consegue encontrar mais oportunidades no LinkedIn sendo intencional em tudo que se faz na plataforma. Do simples like à solicitação de conexão, você tem que saber como se comportar. Como eu sempre digo: não é sobre fazer amigos, é sobre fazer negócios”, destaca a profissional.

A especialista Carol Moya compartilha 5 dicas práticas para usar o LinkedIn a seu favor. Veja abaixo!

1. Reestruture sua página

Uma dica é fazer a sua página em inglês, que é a língua mundial. Assim, seus acessos são muito maiores. Para reestruturar sua página, exalte os seus pontos fortes.

2. Busque validação

De nada adianta ter uma boa base se você não tiver uma manutenção e transformar esse perfil profissional em uma ferramenta de autoridade. Para isso, você precisa de estratégia, relevância e validação.

3. Defina a rota

Use o “funil de intenção” para você chegar a quem você quiser e voar muito mais alto profissionalmente. Tenha seu alvo claro, encontre a sua conexão-chave e, por fim, o resultado é consequência.

4. Faça publicações intencionais

Publicações para o seu nicho de mercado têm todo um valor. Não se preocupe com posts diários e, sim, com a qualidade deles.

5. Conecte-se com as pessoas certas

Faça negócios com quem você deseja, conectando-se com a rede de profissionais do segmento em que você atua ou deseja atuar. O LinkedIn é o meio de campo para seu próximo nível, não importa se você é uma empresa ou um profissional, você vai se destacar e será visto e validado pelo mundo. “Queira ser global, não apenas local”, finaliza a Carol Moya.

