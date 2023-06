5 dicas para monetizar conteúdos digitais

Especialista explica estratégia mais rentável para transformar conteúdos nas mídias sociais

Para obter sucesso é fundamental conhecer o que há de melhor e mais criativo no mercado Imagem: 13_Phunkod | Shutterstock

O setor que impulsiona o potencial criativo de pessoas que estão monetizando seus bens e serviços online está tão em alta que até ganhou o próprio nome e sobrenome: Creator Economy. Para se ter uma ideia, o estudo “Future of Creativity”, da Adobe, mostra que o número de criadores de conteúdo cresceu em mais de 165 milhões nos últimos dois anos, atingindo 303 milhões no mundo inteiro. A Factworks for Meta revela que cerca de 20 milhões desses profissionais estão aqui no Brasil.

Este é o setor que está transformando o cenário (e a economia) digital, atendendo a um público que passou a buscar cada vez mais produtos que tragam experiências de qualidade e exclusivas. Não à toa, a falta de personalização no conteúdo que existe hoje dentro do e-commerce – e aqui podemos estender o dado para as produções de creators – é fonte de frustração para 71% dos consumidores.

Importância da personalização no conteúdo

Olhando esses dados por outro ângulo, é possível afirmar que quanto mais os criadores desenvolverem audiências engajadas e construírem suas marcas pessoais, mais eles vão controlar a distribuição dos seus conteúdos e, assim, monetizar esses materiais de acordo com suas estratégias pessoais. Para essas estratégias serem eficientes, elas precisam funcionar tanto para os negócios quanto para a audiência – principalmente para a audiência.

Tiago Maranhão, Diretor de Comunicação e Conteúdo na Stages, solução que permite aos criadores de conteúdo revolucionarem a forma de monetizar suas criações, lista cinco dicas para empreender de maneira independente nesse mercado. Confira!

1. Conheça seu público

Antes de pensar no que produzir, é fundamental saber com quem você quer conversar nas suas produções; pegando emprestado um termo do marketing, é saber quem é o famoso público-alvo. Com isso, o criador pode estruturar e adaptar os seus conteúdos a partir dos interesses desse grupo de consumidores, atendendo às suas expectativas.

2. Beba nas melhores fontes

Ideias aleatórias podem até funcionar por um tempo, mas quanto mais repertório e referências o creator tiver, mais consistente será sua produção. Mesmo que decida seguir por caminhos diferentes, é fundamental conhecer o que de melhor e mais criativo está acontecendo e estar atualizado com as tendências do mercado. Tiago comenta que “esse é o caminho para a construção de conteúdos relevantes e inovadores, que realmente promovam um crescimento financeiro para a sua vida.”

As novas tecnologias precisam ser estudadas de perto (Imagem: pixelfit | Shutterstock)

3. Radar sempre alerta

Essa dica é basicamente uma extensão da anterior, porque quando o assunto é ter referências do que está em alta, não se trata apenas de temas populares nas redes sociais e de pessoas que falam sobre eles. As novas tecnologias precisam ser estudadas de perto, para que o creator aproveite ao máximo as oportunidades que o setor está oferecendo atualmente. Ou alguém ainda não melhorou um texto com uma ajudinha do ChatGPT?

4. Não confie só no orgânico

Boas ideias e as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado já compõem boa parte do caminho para lançar produções digitais bem-sucedidas, mas não há como fazer isso sem uma estratégia eficiente de distribuição. Para Tiago, “as redes sociais, por exemplo, possuem algoritmos que impõe muitas limitações aos conteúdos de creators, então é importante expandir horizontes e encontrar formatos que dialoguem com o público sem amarras e trazendo o retorno merecido aos profissionais.”

5. Para sua audiência, só o melhor

Vídeos inéditos e conteúdos premium são mais do que uma forma de valorizar suas produções; são meios para atrair e fidelizar seguidores engajados. Praticamente a todo segundo somos bombardeados na internet com novas informações e produtos; para chamar a atenção da sua audiência, ofereça apenas o que você faz de melhor e mais exclusivo, é assim que os fãs verdadeiros se aproximam e ficam com você.

Dica extra, que vem antes de todas as outras na lista acima:

O primeiro passo é entender que o sucesso orgânico é apenas para um punhado de creators, mas que hoje não faltam recursos, nem mercado, para quem trabalha com estratégia e conteúdo de qualidade. Muito em breve, essa geração de criadores, será conhecida como empreendedores de conteúdo.

Por Bianca Bispo