5 dicas para mulheres cuidarem da saúde mental e da carreira

Conciliar bem-estar e ambição é um desafio possível com atitudes conscientes

É possível crescer profissionalmente sem negligenciar seu lado emocional e psicológico Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Durante décadas, o sucesso foi retratado como sinônimo de produtividade desenfreada, metas inalcançáveis e resistência emocional. E, embora esse modelo ainda seja amplamente valorizado, ele tem adoecido cada vez mais pessoas, especialmente mulheres. Além de se destacarem em suas carreiras, muitas são também responsáveis pelo cuidado com os filhos, a casa, os relacionamentos e a família.

E não é novidade que o Brasil sofre uma crise de saúde mental que impacta diretamente a vida profissional das pessoas. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, foram quase meio milhão de afastamentos do trabalho, sendo esse o maior número em pelo menos dez anos. Os dados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) também permitem traçar um perfil dos trabalhadores — com 64%, a maioria são mulheres, com idade média de 41 anos, que sofrem de ansiedade e depressão.

Segundo a psicóloga e hipnoterapeuta Brunna Dolgosky, embora muitas vezes invisível, o colapso emocional costuma chegar sem pressa: “Ele se instala devagar. A pessoa começa a dormir mal, a se irritar com pequenas coisas, a se desconectar do prazer e a sentir culpa quando está descansando”, comenta.

A seguir, a especialista compartilha alguns caminhos práticos e profundos para as mulheres equilibrarem saúde mental e realização profissional. Confira!

1. Reeducar o diálogo interno

A forma como nos tratamos influencia diretamente nossa energia, foco e autoestima. Muitas mulheres convivem com uma voz interior crítica, dura, impaciente. A substituição dessa voz por uma postura interna mais compassiva permite que o desempenho venha com menos sofrimento. Técnicas de hipnose e psicoterapia ajudam a reprogramar esse padrão.

2. Estabelecer pausas de verdade

Trabalhar sem parar não é prova de força, mas de desconexão de si mesma. Pausas conscientes, respiros no meio do dia, rituais de autocuidado e férias reais são essenciais para a preservação da saúde psíquica. O cérebro precisa de espaçamento para integrar, criar e regular emoções.

Repensar o sucesso pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Redefinir o que é sucesso

Muito do que consideramos ‘sucesso’ foi aprendido, não escolhido. Questionar esse modelo e construir uma definição própria, que inclua bem-estar, tempo de qualidade, vínculos saudáveis e liberdade emocional, é um ato de coragem. E é também um caminho para uma vida mais coerente com quem se é.

4. Valorizar a integração entre corpo, mente, espírito e emoções

Uma vida verdadeiramente bem-sucedida não pode ser construída com base apenas na performance ou na conquista material. O sucesso real acontece quando há coerência entre o que se vive e o que se sente, e isso só é possível quando todos os aspectos do ser são cuidados e integrados.

Se alimentar com consciência, manter uma prática espiritual que traga sentido à existência, desenvolver a mente por meio do autoconhecimento e nutrir vínculos emocionais saudáveis são pilares que se sustentam mutuamente. Não existe alto desempenho duradouro sem saúde física, equilíbrio emocional, direção espiritual e clareza mental. Acredito fielmente que o sucesso mais valioso é aquele que acontece por inteiro, de dentro para fora.

5. Investir em autoconhecimento profundo

O autoconhecimento vai além da superfície. Ele exige mergulho. A hipnoterapia é uma das ferramentas mais potentes para acessar conteúdos simbólicos, emocionais e históricos que ainda governam decisões atuais. Quando uma mulher entende o que a comanda por dentro, ela se torna livre para escolher um novo caminho.

Por Maria Fernanda Benedet