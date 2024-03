5 dicas para mulheres empreendedoras obterem sucesso nos negócios

Veja como superar os obstáculos para melhorar os resultados da sua empresa

Estratégias ajudam a superar os obstáculos e obter sucesso nos negócios Imagem: IKO-studio | Shutterstock

Maio é considerado o mês das mulheres e fomenta a reflexão sobre a atuação feminina na sociedade, sobretudo no mercado de trabalho, em que a desigualdade de gênero é um fato comprovado por dados. Para se ter uma ideia, a pesquisa Características dos Empreendedores: Empreendedorismo Feminino, divulgada pelo Sebrae, mostrou que elas recebem menos apoio para abrir ou gerir pequenas empresas do que homens.

Nessa jornada, as empreendedoras ainda devem comprovar que são eficazes no que fazem. “Esse pode ser um grande desafio, entendendo que construir uma carreira em cenários onde os decisores majoritariamente são homens pode exigir mais para equiparar a visão em relação aos pares. Ser uma mulher empreendedora é ter que provar, e reafirmar, todos os dias, a qualidade do seu trabalho, a excelência da entrega, o seu nível de conhecimento e expertise do seu negócio”, diz Hérica Machado, fundadora e head de estratégia da KARU, agência de marketing especializada em soluções tailor made.

Para te ajudar a superar esses desafios e se destacar no mercado, a especialista lista 5 dicas indispensáveis que você deve aplicar no seu negócio. Confira!

1. Confie em si e no que está construindo

Desenvolva o seu negócio com foco. “Confie no seu repertório e no que almeja como profissional. Acreditar no que está construindo, ter confiança para vender sua ideia e estabelecer os objetivos são cruciais nesta etapa da criação”, indica Hérica Machado.

2. Encontre um diferencial

Segundo a especialista, para se destacar no mercado, é preciso consolidar a trajetória profissional, colher os frutos de projetos bem-sucedidos e aprender com o que deu errado. “Ao longo da carreira, também é necessário conectar soluções alinhadas com o cenário do negócio, entender o core business e se dedicar a testar e entender a melhor aplicabilidade, validando público, ticket, processos e cultura. A construção do diferencial irá nascer de forma natural, pois você verá a lacuna do mercado que o seu negócio resolverá”, explica.

Definir os seus objetivos é o primeiro passo para obter sucesso nos negócios Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock

3. Trace objetivos

Os objetivos orientam o percurso que o seu negócio deve seguir e, sem ele, é muito fácil se desviar do caminho do sucesso. “Quando traçamos uma rota, é importante acompanhar o quanto estamos no caminho. Não é diferente com o planejamento, tão importante quanto construir a hipótese de caminho olhando para o objetivo do negócio é a aferição dos indicadores de sucesso”, explica a profissional.

4. Confie no seu network

Para Hérica Machado, por mais que possa ser clichê, é imprescindível que as mulheres entendam que sozinhas vamos mais rápido e juntas vamos mais longe. “Ter pessoas de confiança, mentores e colegas de profissão envolvidos em colaborar ou validar ideias é um propulsor para ter uma solução ainda mais alinhada com a necessidade do mercado”, diz.

5. Busque referências no mercado

Exerça o bechmark, pois a estratégia ajuda a avaliar o desempenho do seu negócio com base nas experiências dos concorrentes. “Conectar a rede profissional vai além do network para fechar novos clientes. É possível aprender com quem já faz, abrindo discussões sobre negócios, desafios e como solucioná-los. Assim, é possível reduzir o tempo de aprendizado, acelerado decisões e crescimento”, finaliza Hérica Machado.

Por Maria Carolina Rossi