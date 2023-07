5 dicas para não cair no golpe do relacionamento online

Especialista ensina como evitar cair na manipulação dos golpistas na internet

Cerca de dois terços das vítimas de fraude de romance são mulheres por volta dos 50 anos de idade Imagem: Ground Picturec | Shutterstock

O número de criminosos que aplicam golpes pela internet aumenta a cada dia e, em tempos de digitalização, é preciso tomar cuidado para não acabar sendo uma das vítimas. Segundo uma pesquisa da Federal Trade Commission (FTC), pessoas que foram vítimas a partir de perfis falsos criados na internet perderam cerca de US$ 201 milhões em 2019, número 40% maior do que em 2018.

Hoje, a dark web tem 10 bilhões de registros abertos disponíveis para golpistas, com dados como e-mails, senhas e números de telefone, que podem ser coletados a qualquer hora, a partir de R$ 50. Assim como as empresas analisam o comportamento do consumidor para basear suas decisões em dados, os golpistas analisam registros de identidade roubados para encontrar padrões de solidão.

Principais alvos de golpistas

Embora qualquer pessoa possa ser vítima de golpes de romance, pessoas mais velhas normalmente sofrem uma perda financeira mais intensa. Os golpistas visam alvos com prováveis bens a serem roubados, como fundos de pensão ou imóveis. Acredita-se que cerca de dois terços das vítimas de fraude de romance sejam mulheres, com uma média de idade de 50 anos.

A aplicação do golpe

Os chamados catfishers se esforçam muito para disfarçar suas verdadeiras intenções, abordando suas vítimas com mensagens cheias de lisonjas.

Depois, eles fingem não poder se encontrar por sua ocupação e agenda. Dizem que são médicos que trabalham para organizações internacionais, soldados ou empresários presos em um país hostil. Afinal, morar longe é a desculpa perfeita para não poder marcar o date cara a cara. Além disso, os golpistas geralmente têm uma história de vida dramática envolvendo uma tragédia familiar ou doença.

Esse tipo de criminoso tende a evitar chamadas de vídeo e pode fingir que não sabe o que é o Skype ou como usá-lo. O motivo é o mesmo de evitar o contato pessoal, ele não se parece com a foto do perfil.

Busca por dinheiro

Por fim, após envolver a vítima em uma trama de mentiras e manipulação emocional, todo golpista quer conseguir dinheiro. Frequentemente, os criminosos alegam que precisam do dinheiro para conhecê-lo e pedem que você cubra seus vistos, voos e outras despesas de viagem.

Por isso, como forma de tentar evitar que mais pessoas caiam em golpes cibernéticos de relacionamento, Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN, separou cinco dicas para você passar longe dos sedutores de plantão. Confira!

Para evitar cair em golpes online, é importante ficar atento aos detalhes, bem como desconfiar de atitudes suspeitas (Imagem: Ground Picturec | Shutterstock)

1. Não existe combinação perfeita

Se o seu match na internet tem exatamente os mesmos interesses que você, ele pode ter te stalkeado e, agora, estar fingindo gostar das mesmas coisas para te conquistar. Fique atento aos detalhes, pois pessoas reais sempre vão discordar em algum momento.

2. Tenha cuidado com o que você publica online

Não compartilhe demais, pois o golpista pode usar as informações que você publica online para atingir você. Nunca divulgue seu endereço, números de identificação, detalhes de cartão de crédito ou senhas. Além disso, certifique-se de proteger suas contas pessoais com senhas fortes.

A maioria das pessoas ainda usa senhas fáceis de adivinhar, como nomes, times de esportes favoritos ou simplesmente “12345”. Se o golpista conseguir obter sua senha, será incrivelmente fácil ter acesso às suas contas pessoais, como e-mail, mídia social ou até mesmo contas financeiras.

3. Nunca compartilhe fotos íntimas

Tenha cuidado se a pessoa começar a solicitar fotos explícitas. Esses pedidos podem se transformar em sextrotion: mais à frente, o golpista pode ameaçar tornar a foto pública se você não enviar dinheiro.

4. Privacidade no perfil

De preferência, defina suas contas de mídia social pessoais como privadas. Em muitos golpes, o invasor tenta iniciar um relacionamento conectando-se com você por meio dessas páginas. A maioria das plataformas permite que você defina seu perfil como privado ou limite as informações que deseja mostrar. Essa simples configuração traz mais controle sobre quem pode te seguir e ver suas informações pessoais.

5. Pergunte

Quando uma conversa com um golpista engata, ele faz várias perguntas sobre a vítima. Isso acontece porque, quanto mais ele souber, mais fácil será a manipulação. O criminoso também contará uma história sobre si mesmo e poderá convidar você para uma conversa por telefone. Esse estágio pode durar semanas, até meses.

Por isso, faça perguntas também! E fique atento às respostas, pois, se está contando inverdades, pode acontecer de esquecer o que disse antes. Além disso, os golpistas às vezes atuam em equipes, com pessoas diferentes por trás de uma identidade. Então, se a pessoa com que você está conversando parece inconsistente, suspeite.

Por Jeniffer Souza