5 dicas para negociar um aumento salarial

Veja como alguns cuidados são importantes para abordar esse assunto com o seu superior

Aumento salarial serve de estímulo para manter o desempenho dos funcionários Imagem: fizkes | Shutterstock

Para muitos profissionais, receber um aumento salarial não só reflete o reconhecimento do esforço e da competência, mas também serve como um estímulo para manter e aprimorar o seu desempenho. Contudo, abordar essa questão com os superiores envolve uma negociação estratégica que leva em consideração tanto os próprios méritos quanto o contexto da empresa.

A seguir, veja algumas dicas de como negociar esse aumento!

1. Faça uma pesquisa de mercado

Antes de abordar o chefe para negociar um aumento de salário, faça uma pesquisa sobre os trabalhos praticados no mercado para profissionais com seu nível de experiência e qualificações. Isso ajudará a embasar o seu pedido de aumento com dados concretos.

2. Destaque suas contribuições

Ao negociar um aumento de salário, é importante destacar suas conquistas e contribuições para a empresa. Mostre ao chefe como o seu trabalho tem impactado positivamente nos resultados e por que você merece ser recompensado por isso.

“Você precisa ter argumentos convincentes, ter uma base sólida, números e dados que comprovem a eficiência do seu trabalho. Nessa situação, é muito importante que você tenha certeza de que seu trabalho é apreciado na empresa. Se você não entrega nada, não faz nada e passa horas no Facebook, corre o risco de você ser demitido ao invés de ser promovido”, alerta Guilherme Rego, fundador e diretor geral da Elevartis, empresa que atua no desenvolvimento de profissionais de alta performance.

Escolher o momento certo para abordar o chefe é fundamental para obter sucesso na negociação salarial Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Escolha o momento certo

Escolher o momento certo para negociar um aumento de salário é fundamental. Evite abordar o chefe em momentos de crise ou sobrecarga de trabalho. Aguarde um espaço de tempo favorável, como após a conclusão de um projeto bem-sucedido ou durante uma avaliação de desempenho.

4. Mantenha uma postura profissional

Ao negociar um aumento de salário, é fundamental manter uma postura profissional. Evite fazer comparações com colegas ou pressionar o chefe de forma agressiva. Lembre-se de que uma negociação deve ser uma conversa construtiva e respeitosa entre as partes.

5. Esteja aberto às alternativas

Nem sempre o chefe poderá atender ao aumento de salário de imediato. Esteja aberto a negociar outras formas de reconhecimento, como benefícios adicionais, promoções ou, até mesmo, um plano de progressão salarial a médio prazo. O importante é demonstrar flexibilidade e disposição para chegar a um acordo que seja bom para ambas as partes.