5 dicas para planejar uma viagem para as férias de julho

Veja o que não pode faltar na sua lista para evitar dor de cabeça e curtir o momento com a família

Organizar a viagem em família evita problemas durante o percurso Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

O mês de julho está chegando e, com ele, as tão aguardadas férias escolares. Como é típico da época, as crianças têm muito tempo livre, que precisa ser preenchido com atividades. Para isso, nada melhor que aproveitar o momento e embarcar em uma viagem em família, pois, seja no Brasil ou no exterior, um período se divertindo pode criar memórias incríveis com a criançada.

No entanto, antes de aderir a essa aventura, é essencial que você planeje a viagem para evitar dor de cabeça e curtir o momento. Pensando nisso, a agência de Turismo DKlassen separou algumas dicas que podem te ajudar nessa tarefa. Veja!

1. Defina o destino

O primeiro passo é escolher um local que seja amigável, especialmente para os pequenos, mas também para os adultos. Aqui, é importante observar as questões climáticas e entender se o objetivo da família é aproveitar ou fugir das baixas temperaturas que acompanham a chegada do inverno no país.

Julho costuma ser um período de alta demanda para o turismo, justamente por conta das férias escolares. Logo, dependendo da escolha do destino, é importante garantir as reservas de passagem e a hospedagem com antecedência a fim de evitar os preços elevados.

2. Estabeleça um roteiro de atividades

Uma vez escolhido o destino, é importante saber de tudo de melhor que ele pode oferecer e, a partir disso, definir um bom roteiro de atividades, com atrações e atividades divertidas para entreter as crianças durante todos os dias da viagem.

Para os pais que não estarão de folga durante esse período, outro ponto a ser observado é se o local de hospedagem possui uma boa conexão com a internet ou se existem locais próximos, como cafés e coworkings, nos quais eles possam trabalhar remotamente com tranquilidade. Da mesma forma, é preciso saber se o local possui uma boa estrutura, com farmácias, mercados, restaurantes e bancos próximos para o caso de algum imprevisto.

Ter os documentos de identificação em mãos é essencial durante as viagens, principalmente para o exterior (Imagem: ronstik | Shutterstock)

3. Preste atenção à documentação

Independentemente do destino da viagem, ter em mãos os documentos de identificação é essencial, inclusive dos pequenos. Os responsáveis precisam deixar separadas a carteira de identidade ou a certidão de nascimento das crianças para comprovar o parentesco com os adultos com os quais estão viajando.

Se a viagem em família for para algum destino internacional, atenção redobrada à papelada. Além dos documentos citados acima, dependendo do destino, também é preciso providenciar o passaporte e o visto para as crianças. Ter a Certificação Internacional de Vacinação em dia também é outro requisito importante ao qual se deve ficar atento.

4. Verifique a troca de moedas

Para viagens no exterior, o câmbio é mais um ponto que precisa estar no checklist. Realizar a troca de moedas é essencial para dispor de recursos financeiros em terras estrangeiras. Outras opções são os cartões pré-pago multimoedas e o envio de remessas online.

5. Consulte empresas de viagem

De fato, a pré-viagem é a parte mais trabalhosa e, apesar de, nos dias de hoje, dispormos de diversos recursos, planejar uma viagem por conta própria pode tornar o que deveria ser uma experiência prazerosa e relaxante para a família em um verdadeiro pesadelo. Por isso, consultar empresas de viagem, pode ser uma mão na roda para que a sua única preocupação seja aproveitar ao máximo as férias de julho com a criançada.

Por Andressa Viana