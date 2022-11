5 dicas para quem planeja morar no exterior

Veja os cuidados que você deve ter antes de se mudar para outro país

Cresce o número de brasileiros que moram no exterior Imagem: Shutterstock

Seja pela qualidade de vida ou pela vontade de conhecer novos lugares, o número de pessoas que saem do Brasil para morar em outro país é cada vez maior. Segundo dados do Itamaraty, entre 2010 e 2020, o número de brasileiros no exterior cresceu cerca de 35%, totalizando 4,2 milhões.

Para quem tem essa vontade, é importante se preparar e estar atento às necessidades que são exigidas para residir fora, pois não é só diversão e pode ter muitas burocracias. Por isso, Helaman Fernandes, CEO da Aliança (escola de inglês), elenca 5 dicas para você se preparar e realizar o seu sonho. Confira!

1. Avalie o país de destino

No calor do momento, as pessoas podem escolher um lugar que, futuramente, podem não se adaptar. Então, na hora de procurar e decidir, é importante se atentar ao clima, custo de vida, possibilidade de obter plano de saúde e oportunidades de emprego.

2. Se organize com antecedência

Com planejamento e organização, as metas são mais fáceis de serem alcançadas, evitando que problemas futuros possam surgir. Por isso, estabelecer pequenas metas é essencial nesse período. Um bom exemplo é realizar um checklist, no qual as maiores prioridades estejam listadas primeiro, como vacinas e documentações, e as pendências que são mais fáceis de serem resolvidas em seguida.

Organizar os documentos antes de viajar é essencial (Imagem: Shutterstock)

3. Preste atenção na documentação

Certidões e documentos de identificação, diplomas e certificados, carteira de vacinação, receitas e laudos médicos, histórico escolar, estes são alguns dos inúmeros documentos que você pode precisar ao estar se organizando para viajar. Muitos países optam por pedir documentos mais recentes. Por isso, se atente e procure sobre o país que deseja e o tipo de documentação que ele exige.

4. Estude o idioma do país

Seja Inglês, espanhol, francês ou italiano: conhecer e dominar o idioma do lugar para onde se vai viajar é extremamente necessário, tanto para pedir informações básicas quanto para questões mais complexas. Tire um tempo para se dedicar ao estudo da língua.

5. Organize as finanças

Uma boa organização pode dirigir toda a sua vida. Por isso, negociar e pagar as dívidas existentes antes de sair do Brasil já é uma boa opção para curtir o outro país sem pesos e preocupações na cabeça. Isso faz com que consiga estabilidade, sobretudo nos primeiros meses, e consiga correr atrás de trabalho e estudos com mais facilidade.