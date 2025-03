5 dicas para renovar o guarda-roupa para o outono

Veja como adaptar as peças de verão para o clima mais frio

Com algumas adaptações é possível reutilizar roupas no outono Imagem: Look Studio | Shutterstock

Com a chegada do outono, em 20 de março, as temperaturas começam a cair, e adaptar o guarda-roupa para os dias mais frescos é essencial. Para isso, é possível transformar peças de verão em looks outonais elegantes e confortáveis com pequenos ajustes e customizações.

A seguir, Evandro Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização, lista cinco dicas para reaproveitar suas roupas e dar um novo ar ao seu estilo nesta estação. Confira!

1. Transformação de comprimentos

Altere saias e vestidos curtos para comprimentos midi ou longos, adicionando tecidos complementares ou rendas. Essa modificação torna as peças mais adequadas para temperaturas amenas e oferece um toque elegante.

2. Aplicação de mangas

Incorpore mangas a blusas e vestidos sem manga, utilizando tecidos que harmonizem com a peça original. Mangas longas ou 3/4 podem ser costuradas para fornecer calor adicional e renovar o estilo da roupa.

3. Customização com acessórios têxteis

Aplique detalhes como golas removíveis, punhos de tricô ou capuzes em peças de verão. Esses acessórios podem ser fixados ou removidos conforme necessário, proporcionando versatilidade e estilo às roupas.

Adicionar forros em peças mais leves é uma boa opção para o outono Imagem: Svitlana Sokolova | Shutterstock

4. Inserção de forros

Adicione forros a saias e vestidos de tecidos leves para torná-los mais apropriados para o clima mais frio. O forro não só oferece isolamento térmico, mas também melhora o caimento da peça.

5. Ajuste comprimentos e modelagens

Calças e mangas podem ser alongadas ou encurtadas conforme a necessidade. Levar suas peças a uma costureira para ajustar comprimentos ou adicionar forros térmicos é uma maneira eficaz de adaptar roupas de verão para o outono, garantindo conforto e estilo.

Moda sustentável

Aproveitar as peças que já possui e adaptá-las para a nova estação é uma prática sustentável e criativa. Com pequenos ajustes e toques de personalização, é possível renovar o guarda-roupa e enfrentar o outono com elegância e originalidade.

Por Michelly Soares