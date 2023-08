5 dicas para ter bons resultados no ENEM

Especialista explica a importância de ter conhecimento sobre a estrutura da prova e de cuidar da saúde mental

Prepare-se para as provas do ENEM Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) representa uma das avaliações mais significativas e aguardadas por estudantes em todo o território brasileiro. Além de servir como uma porta de entrada para diversas instituições de ensino superior, o ENEM também proporciona aos jovens uma oportunidade ímpar para exibirem seus conhecimentos.

Com o intuito de alcançar um bom desempenho, é essencial se preparar adequadamente, assim como adotar estratégias eficientes. É importante que, além dos estudos específicos dos conteúdos, o estudante tenha um tempo para planejar o passo a passo na hora da prova. Isso exige um conhecimento prévio e uma organização da sua rotina de estudos, para identificar seus pontos fortes e deficiências.

A fim de abordar esse assunto com mais propriedade, Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, plataformas de educação que preparar estudantes para o ENEM e vestibulares, lista 5 dicas para ajudar o candidato quando o tão esperado momento chegar. Confira!

1. Prepara-se com antecedência

A preparação para o ENEM demanda tempo e dedicação. Por isso, é fundamental começar cedo, assim como estabelecer uma rotina de estudos. Organize um cronograma realista, distribuindo o conteúdo das diferentes áreas do conhecimento ao longo dos meses. A antecedência permitirá uma revisão mais completa e menos estressante, além de proporcionar tempo para trabalhar eventuais dificuldades.

2. Conheça o formato da prova

Familiarize-se com o formato da prova do ENEM, que inclui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As questões têm sempre um formato característico, com um texto-base (escrito ou com imagem), um questionamento e alternativas. A redação é corrigida observando 5 competências que o candidato deve demonstrar. Estude as características de cada prova, a distribuição das disciplinas e os conteúdos. Compreender a estrutura do exame ajuda a se preparar melhor e administrar o tempo nos dias das provas.

Avalie seu desempenho fazendo a comparação entre exames antigos e recentes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Pratique com provas anteriores

Realizar provas de anos anteriores do ENEM é uma excelente forma de se preparar. Isso permite que o estudante se familiarize com o estilo das questões, desenvolva estratégias para resolvê-las e avalie seu desempenho. Ademais, analisar os erros cometidos nas provas anteriores auxilia na identificação das áreas que necessitam de mais estudo.

4. Acesso ampliado ao conhecimento

A integração da tecnologia na educação tem proporcionado um acesso ampliado ao conhecimento, rompendo barreiras geográficas e socioeconômicas. Com uma vasta gama de recursos educacionais, como livros digitais, videoaulas, podcasts e plataformas de ensino online, os alunos de diferentes regiões ganham ao ter acesso a materiais atualizados e alinhados com as exigências da prova.

O aumento da disponibilidade de recursos e a democratização do conhecimento promovem uma educação mais inclusiva e igualitária, contribuindo para a formação de cidadãos mais capacitados e conscientes.

5. Cuide da saúde física e mental

Por fim, o bom desempenho no ENEM não depende apenas dos estudos, mas também da saúde do estudante. Certifique-se de ter uma alimentação balanceada, dormir o suficiente e praticar atividades físicas. Além disso, dedique tempo a atividades que promovam o relaxamento e o bem-estar emocional, como meditação, leitura ou hobbies. Um corpo e uma mente saudáveis aumentam a capacidade de concentração e assimilação dos conteúdos.

Por Eduardo Marques