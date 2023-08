5 dicas para ter sucesso nos negócios

Especialista explica como o olhar holístico pode transformar micro e pequenas empresas

Olhar holístico ajuda a transformar os negócios Imagem: Geber86 | Shutterstock

O empreendedorismo tomou força no Brasil nos últimos anos e continua se desenvolvendo. Segundo dados da Agência Sebrae de Notícias, apenas nos três primeiros meses deste ano foram criadas cerca de 214.413 micro e pequenas empresas. O número é 9,2% superior ao de 2022, quando foram abertas 196.328 mil micro e pequenas empresas, e ainda maior do que em 2019, quando foram registradas 113,4 mil formalizações.

Ainda de acordo com a agência, estes números são positivos porque as micro e pequenas empresas respondem por 85% da empregabilidade no país. Mas, diante deste cenário, como abrir ou manter um negócio já existente de forma sustentável? Ou, ainda, ter sucesso no empreendedorismo? Segundo o empresário Marcos Martins, sócio-fundador da Lamar Moda Feminina, um dos pontos-chave é ter o olhar 360°.

“Mesmo em micro e pequenas empresas, o empreendedor precisa ter olhar de empresário, ou seja, entender que o sucesso está intimamente ligado à organização e estruturação do negócio, ao entendimento aprofundado sobre o segmento em que atua, às novas formas de atuação no universo digital, entre outros aspectos. É preciso pensar fora da caixa”, diz o profissional.

Exercitando o olhar empreendedor

Marcos Martins começou a vida de empreendedor há quase duas décadas como camelô na região do Brás, um dos maiores centros de comércio popular do país. Ao dar um novo passo e abrir seu próprio negócio, o então empreendedor encontrou diversas dificuldades e chegou a falir, além de acumular milhares de reais em dívidas.

“E foi justamente nesse momento que entendi que precisava dar um passo para trás, recomeçar, mas desta vez estudando e entendendo como estruturar um negócio, e o mais importante: considerando que eu precisava ser um empreendedor com um olhar holístico sobre a minha empresa. Esse foi o ponto de transformação, que me fez finalmente alcançar sucesso na minha jornada”, expõe o sócio-fundador da Lamar Moda Feminina.

Considerando isso, o empreendedor elenca 5 dicas para aplicar esse conceito na prática. Veja!

1. Não tenha medo de se reinventar

A cada dia que passa, o mercado se atualiza mais e mais. Eu sigo me reinventando, porque o que funcionava no passado pode ser que não funcione mais. É importante manter a mente aberta e atualizada com as novidades do mercado.

Não existe fórmula mágica, mas a dica é: conheça bem o seu produto e o seu mercado, busque inovar e faça diferente da concorrência. Foque em entregar o melhor para o seu cliente, pois é isso que vai fazer uma marca ser vista e lembrada.

2. Busque novos conhecimentos todos os dias

Acompanhar as principais notícias do seu setor é algo de grande importância. Informe-se em sites, perfis de redes sociais, newsletters, acompanhe podcasts, entrevistas, leia livros, faça cursos. As possibilidades de aprendizado são infinitas e sempre trarão um novo ponto de vista para o seu empreendimento.

3. Trabalhe o marketing da empresa

É comum que os empreendimentos esperem grandes datas do varejo — como Natal, Dia das Mães, Black Friday e outras — para aumentar suas vendas. No entanto, concentrar os esforços de marketing da empresa apenas nas datas comemorativas não é suficiente.

Cada negócio tem as suas próprias datas sazonais, como aniversário da marca, lançamentos de produtos e coleções, e até mesmo é possível aproveitar tendências da internet, como virais, challenges e memes, desde que façam sentido para o seu produto ou serviço.

Acompanhar as novas tecnologias é uma das chaves para o sucesso dos negócios (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

4. Acompanhe as novas tecnologias de mercado

De acordo com estudo da Nasdaq, 95% das compras acontecerão em ambiente online até 2040, ou seja, essa mudança nos hábitos de compra do consumidor já está consolidada e só avançará. Quem não acompanhar as novas tecnologias e tendências vai ficar para trás, não tem como escapar. Por isso, é crucial acompanhar as tecnologias de mercado, bem como entender quais delas se adaptam melhor ao seu segmento, proporcionando aos clientes a melhor experiência possível de compra.

5. Aprenda com os erros

Os erros são normais: podem acontecer e devem ser vistos como aprendizado, como uma oportunidade de realinhar o caminho e repensar as estratégias. É preciso também estar atento aos erros do entorno, evitando replicar as mesmas situações em seu negócio. É crucial ter uma postura de humildade e buscar conhecimentos mais aprofundados.

Por Letícia Carvalho