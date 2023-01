5 dicas para tirar fotos incríveis durante o verão

Fotógrafo ensina estratégias para obter o clique perfeito e arrasar no feed

Verão é o momento perfeito para renovar as fotos Imagem: Shutterstock

Durante as férias de verão, tirar fotos perfeitas para registrar os momentos, renovar o álbum e postar nas redes sociais é o desejo de muitos. Para isso, existem algumas estratégias simples que podem ser utilizadas para caprichar no clique, como escolher o tipo de fotografia desejada e o que deve ser valorizado. Waldir Évora, fotógrafo especialista na área de moda e beleza, por exemplo, sempre opta por artes fotográficas de forma mais leve, casual, social e que valorize a arte da expressão.

Para te ajudar a aprimorar os dons de fotografia e obter a foto de verão perfeita, Waldir Évora, que já coleciona em seu currículo trabalhos para revistas como Vogue, Caras, Marie Claire e Quem, traz algumas dicas para você arrasar. Confira:

1. Explore a luz natural

O verão tem potencialidades que, se bem captadas pelas lentes, realçarão a beleza, tanto sua quanto da natureza.

2. Utilize as cores da estação

Fique atento às cores que ditam as regras do verão: tons cor de terra, laranja, tons de vermelho, amarelo, e não deixe de colocá-las no centro do que vai fotografar.

Fim de tarde é um excelente cenário para as fotos (Imagem: Shutterstock)

3. Aproveite o fim de tarde

Se você curte a “natureza morta”, fins de tarde de verão são ótimos para montar encenações na praia, em parques, jardins, na areia etc.

4. Invista em roupas leves

Quando falamos de verão, não temos a presença de muitas roupas, casacos, lãs; então, roupas leves que voam ao vento podem tomar formas mais criativas e menos sisudas.

5. Disponha de linhas-guia

Use linhas-guia, pois, nesta época, corre-se muito o risco de, ao fotografarmos o mar ou a praia, não termos nada em que nos basear e para equilibrar a foto. Durante o seu verão, explore as fotos com profundidade, com horizontes fartos e infinitos.

Ao estar próximo à água, tome cuidado com seus equipamentos e use sempre protetor solar. Precavendo-se desse modo, não resta dúvida de que suas redes sociais irão chover com cliques e compartilhamentos.

Por Henrique Souza