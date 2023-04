5 dicas para treinar em casa com aulas on-line

É possível praticar atividade física em casa de maneira personalizada e acessível

Treinar em casa é prático e acessível Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a falta de tempo é uma das principais razões que impedem os brasileiros de realizarem atividades físicas, o que consequentemente se torna uma grande barreira para a adoção de hábitos saudáveis. Com isso, os treinos on-line vêm ganhando cada vez mais espaço, por serem uma alternativa prática e acessível.

Para José Corbini, personal trainer e sócio do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual, os treinos on-line podem ser muito benéficos, pelo fato de serem personalizados, diferentemente do que é disponibilizado dentro das salas de musculação. “Seja para quem treina em casa, na rua ou na academia, é importante ter alguns pontos em mente para alcançar um melhor resultado e, até mesmo, evitar problemas como lesões”, comenta.

A seguir, confira 5 dicas para você começar a se exercitar em casa!

1. Crie uma rotina

Não importa qual o seu objetivo, ter uma rotina é fundamental por diversos motivos, mas principalmente porque diminui a chance de desistência. “Criar uma rotina, ou seja, estipular horários para acordar, dormir, deixar refeições prontas sempre que possível, treinar no mesmo horário. Muitas vezes, isso não é fácil, mas é um grande passo para estar cada vez mais acostumado com o dia a dia e a rotina saudável“, explica o profissional. É claro que tudo vai depender de como é a sua vida pessoal e profissional, mas o ideal é organizar o máximo possível como serão os seus dias.

2. Assista aos vídeos dos exercícios

Uma vez que tenha recebido seu treino on-line, assista às execuções dos exercícios quantas vezes sentir necessidade e, de preferência, com antecedência. Segundo o personal trainer, é importante memorizar como é feito cada exercício detalhadamente para não perder tempo na hora do treino. “Pode ser desanimador precisar ficar parando o treino toda hora para ver como fazer o exercício. É importante evitar isso”, ensina José Corbini.

Treinar em casa requer dedicação e cuidado (Imagem: Bangkok Click Studio | Shutterstock)

3. Fique atento aos detalhes

Outro ponto importante é observar cada detalhe na execução dos exercícios para fazer de forma correta. “Cada exercício tem um foco, apesar de ativar outras partes do corpo. Por exemplo, o agachamento, que acaba ativando glúteos, posteriores e anteriores de perna”, explica o personal trainer.

A importância de se atentar aos detalhes é, além de fazer o exercício de forma adequada e alcançar o objetivo de cada um deles, também evitar que erros levem a lesões. “Erros de execução são o principal fator que causa lesões”, alerta.

4. Dê feedback para seu professor

O profissional que monta seu treino on-line não está presente fisicamente para ver como você está se comportando com os exercícios. Por isso, é importante sempre conversar com ele. “Conte para o seu professor quais são suas dificuldades, como se sente executando determinado exercício. Só assim ele poderá fazer trocas e optar sempre pela melhor opção para cada aluno”, afirma José Corbini.

5. Monte uma playlist

Parece uma dica sem importância, mas pesquisas científicas comprovam que ter à mão uma playlist pode contribuir muito para os treinos, principalmente nos dias em que falta motivação.

“A maioria das pessoas está sempre usando fones de ouvidos nas academias ou coloca uma música no ambiente de treino. É uma ótima opção, que pode ajudar a driblar a monotonia que alguns sentem na hora de praticar exercícios e a opção de, na dúvida, gravar a execução do exercício e enviar para seu personal analisar é uma ótima ideia”, finaliza o personal trainer.

Por Beatriz Bradley