5 dicas para treinar em casa durante o outono

Especialista ensina truques para deixar a preguiça de lado e exercitar o corpo

Exercícios online ajudam a encaixar a prática de atividades físicas na rotina Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

A prática de exercícios físicos ajuda a melhorar a qualidade de vida e a disposição para o dia a dia, mas frequentar a academia todos os dias nem sempre é uma tarefa fácil. Isso porque, com a correria diária, muitas pessoas acabam interrompendo os exercícios. No entanto, de acordo com especialistas, esse é um grande erro. “É preciso ter disciplina, se exercitar e se alimentar bem independentemente do verão”, alerta o personal trainer José Corbini.

Para driblar essa dificuldade, uma boa estratégia é aderir aos treinos online, pois eles ajudam quem não tem muito tempo. “Os treinos online oferecem exercícios personalizados, diferentemente do que é disponibilizado dentro das salas de musculação. Seja para quem treina em casa, na rua ou na academia, é importante ter alguns pontos em mente para alcançar um melhor resultado e até mesmo evitar problemas como lesões”, diz o educador físico.

A seguir, o especialista listou 5 dicas para você treinar em casa e manter a saúde em dia. Veja!

1. Estabeleça uma rotina

Não importa qual o seu objetivo, ter uma rotina é fundamental por diversos motivos, mas principalmente porque diminui a chance de desistência. “Criar uma rotina, ou seja, estipular horários para acordar, dormir, deixar refeições prontas sempre que possível, treinar no mesmo horário. Muitas vezes, isso não é fácil, mas é um grande passo para estar cada vez mais acostumado com o dia a dia e a rotina saudável”, explica o profissional. É claro que tudo vai depender de como é a sua vida pessoal e profissional.

2. Assista a vídeos do exercício

Uma vez que tenha recebido seu treino online, assista às execuções dos exercícios quantas vezes sentir necessidade e, de preferência, com antecedência. Segundo o personal trainer, é importante memorizar como é feito cada exercício detalhadamente para não perder tempo na hora do treino. “Pode ser desanimador precisar ficar parando o treino toda hora para ver como fazer o exercício. É importante evitar isso”, ensina José Corbini.

3. Converse com o seu treinador

O profissional que monta seu treino online não está presente fisicamente para ver como você está se comportando com os exercícios. Por isso, é importante sempre conversar com ele. “Conte para o seu professor quais são suas dificuldades, como se sente executando determinado exercício. Só assim ele poderá fazer trocas e optar sempre pela melhor opção para cada aluno”, afirma o educador físico.

Ouvir músicas durante o treino ajuda a manter a disposição (Imagem: WAYHOME studio | Shutterstock)

4. Ouça as suas músicas favoritas

Pesquisas científicas comprovam que ter à mão uma playlist com uma seleção de músicas que lhe agrade pode contribuir muito para os treinos. “A maioria das pessoas está sempre usando fones de ouvidos nas academias ou coloca uma música no ambiente de treino. É uma ótima opção, que pode ajudar a driblar a monotonia que alguns sentem na hora de praticar exercícios; e a opção de, na dúvida, gravar a execução do exercício e enviar para seu personal analisar é uma ótima ideia”, conta o especialista.

5. Tenha um acompanhante de treino

Para muitas pessoas, uma companhia é uma ótima forma de se manter motivado para os treinos, independentemente da estação do ano. “Quando você tem um amigo ou amiga para treinar junto, um incentiva o outro; quando um está com preguiça, o outro incentiva e vice-versa. Isso costuma funcionar muito bem para algumas pessoas”, finaliza José Corbini.

Por Beatriz Bradley