5 dicas para usar a esponja de maquiagem

Veja como esse acessório ajuda a construir camadas finas, uniformizar a textura da pele e evitar acúmulos indesejados

A esponja de maquiagem é ideal para um resultado mais natural e sem marcações Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

Ela ganhou espaço no nécessaire e conquistou até os maquiadores mais exigentes — e não é por acaso. Versátil, prática e capaz de criar um efeito leve e polido, a esponja se firmou como a ferramenta ideal para quem busca uma maquiagem com aspecto natural e sem marcações. Mais do que aplicar base ou corretivo, ela ajuda a construir camadas finas, uniformizar a textura da pele e evitar acúmulos indesejados.

Para alcançar esse resultado, é preciso entender como usá-la da forma correta. Fred Willmersdorf, make-up artist, ensina como alcançar o acabamento perfeito usando apenas uma boa esponja e técnicas de aplicação. Confira!

Esponjas entregam um acabamento mais natural

Fred Willmersdor explica que, diferentemente dos pincéis que depositam o produto diretamente sobre a pele, as esponjas têm a capacidade de “polir” a base ou o corretivo, promovendo uma fusão mais homogênea entre o produto e a pele.

“Isso se deve à sua textura porosa, que suaviza a aplicação e distribui o produto em camadas finas — o que evita linhas marcadas, manchas ou excesso de cobertura”, diz o especialista. Para resultados ainda melhores, a esponja deve estar levemente úmida. Isso ajuda a manter a elasticidade da pele e impede que a base seque rápido demais durante a aplicação.

O pincel e a esponja são essenciais para uma maquiagem perfeita Imagem: esthermm | Shutterstock

Quando usar esponja ou pincel

A esponja é ideal para quem busca um efeito natural e uniforme, especialmente na aplicação de base, corretivo, blush e iluminador líquido ou cremoso. Já os pincéis continuam sendo ferramentas importantes — principalmente para aplicação pontual, contornos definidos e efeitos mais gráficos. “Minha recomendação é usar a esponja para espalhar e uniformizar, e o pincel para aplicar e concentrar — especialmente em áreas menores ou mais técnicas”, indica Fred Willmersdor.

Ele ainda reforça que a escolha da ferramenta certa pode transformar o resultado da maquiagem — e destaca um de seus itens preferidos: “Gosto da nova CocoEsponja, da Klass Vough. Ela é feita com fibras de coco, tem formato anatômico que se adapta bem a diferentes áreas do rosto. Mas seu grande diferencial está na textura: poros finos e maciez, ideal para aplicar e assentar produtos líquidos ou cremosos com suavidade”, explica.

Como utilizar a esponja de maquiagem

Abaixo, confira algumas dicas para utilizar a esponja e evitar marcações na maquiagem!

Use a esponja com batidinhas, nunca arrastando — isso ajuda a evitar linhas e garante melhor fixação; Comece com pouco produto e vá construindo a cobertura aos poucos; Umedeça a esponja antes do uso e retire o excesso de água com uma toalha ou papel — ela deve estar apenas úmida, não molhada; Finalize pressionando levemente a esponja limpa sobre o rosto para absorver qualquer excesso de produto; Mantenha sua esponja limpa, utilizando produtos desenvolvidos especialmente para a sua higienização.

Por Denyze Moreira