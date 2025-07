5 dicas para vacinar seu pet sem comprometer o orçamento

Veja a importante da vacinação para a saúde do seu animal de estimação

Julho Dourado conscientiza a população sobre a importância da vacinação para pets Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Vacinar os animais de estimação é um ato de amor, cuidado e responsabilidade por parte do tutor. A imunização protege cães e gatos contra diversas doenças graves e, em muitos casos, fatais. Além disso, contribui para a saúde pública ao prevenir zoonoses — enfermidades que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos.

Neste mês, é celebrada a campanha Julho Dourado, uma iniciativa voltada à conscientização sobre a importância da vacinação e da prevenção dessas doenças. Participar dessa mobilização é essencial para garantir a saúde dos pets e de toda a comunidade.

Erros frequentes na vacinação de animais

Por vezes, um obstáculo para a imunização dos animais é o preço das vacinas. Segundo a professora e coordenadora da graduação em Medicina Veterinária do Centro Universitário IBMR, Victória Bório, embora o custo da vacinação possa ser alto para alguns tutores, optar por alternativas mais baratas nem sempre é a melhor escolha.

“Um dos erros mais frequentes que observo entre tutores que tentam economizar com a vacinação dos pets é abrir mão da vacinação ou buscar alternativas de baixo custo, porém não confiáveis. Isso inclui o uso de vacinas de procedência duvidosa, muitas vezes adquiridas em locais sem controle adequado de conservação — como temperatura e validade — e, até mesmo, aplicadas por pessoas não habilitadas em estabelecimentos que não possuem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV)”, alerta.

Outro erro recorrente, acrescenta a docente, é postergar intencionalmente os prazos de revacinação, acreditando que o animal ainda está protegido ou que uma dose a menos não fará diferença. “Na prática, isso compromete a eficácia da imunização e aumenta significativamente o risco de infecção. Essa suposta economia pode sair muito mais cara”, explica.

Riscos da falta de vacinação à saúde pública

O fato é que animais não vacinados ou vacinados de forma inadequada ficam altamente vulneráveis a doenças infecciosas graves, como cinomose, parvovirose e leptospirose nos cães, ou panleucopenia, calicivirose e rinotraqueíte nos gatos. “Muitas dessas enfermidades exigem tratamentos intensivos, prolongados e de alto custo e podem levar o animal a óbito”, justifica a veterinária.

Victória Bório faz outro alerta importante aos tutores e seus familiares, pois algumas dessas doenças, como a raiva e a leptospirose, representam riscos à saúde humana, já que são zoonoses. Ou seja, não vacinar corretamente um pet também é uma falha com implicações na saúde pública.

“Vacinar o pet é um investimento essencial e inegociável na saúde e bem-estar do animal e da família. Sempre procure um médico-veterinário de confiança, que poderá avaliar corretamente o protocolo vacinal ideal para cada pet e garantir a aplicação segura e eficaz das vacinas”, recomenda.

Campanhas públicas de vacinação facilitam a proteção dos animais de estimação Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Formas acessíveis de vacinar o pet

A seguir, a professora compartilha 5 dicas para você garantir a imunização do seu melhor amigo de forma acessível e responsável. Confira!

1. Procure campanhas públicas

Prefeituras, organizações, hospitais veterinários e escolas de universidades realizam durante o Julho Dourado — e ao longo do ano — campanhas gratuitas ou com preço reduzido para vacinação de cães e gatos. Fique atento aos calendários locais e aproveite essas oportunidades.

2. Pesquise e compare preços em diferentes clínicas veterinárias

Os valores das vacinas podem variar bastante. Consulte mais de uma clínica ou pet shop veterinário na sua região para encontrar opções com melhor custo-benefício.

3. Priorize vacinas essenciais e faça o plano vacinal completo

Converse com o veterinário para identificar quais vacinas são indispensáveis para seu pet e siga o calendário correto. Evitar vacinas desnecessárias ou fora do tempo pode ajudar a economizar.

4. Negocie pagamentos e descontos

Algumas clínicas oferecem condições especiais, como parcelamento, descontos para múltiplas vacinas ou para clientes fidelizados. Não hesite em perguntar e negociar o melhor acordo.

5. Mantenha a prevenção complementar em dia

Cuidados como vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, alimentação balanceada e ambiente limpo ajudam a evitar outras doenças, reduzindo visitas veterinárias emergenciais e custos extras.

Com planejamento e informação, você pode garantir a proteção do seu animal de estimação contra doenças graves mesmo com orçamento apertado. Aproveite o Julho Dourado para reforçar o compromisso com a saúde do seu amigo de quatro patas.

Por Elemara Duarte