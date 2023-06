5 dicas práticas para escapar da crise no varejo

Especialista explica como algumas alternativas inovadoras podem ajudar a vencer a concorrência

Destacar-se dos concorrentes é chave para o sucesso do negócio Imagem: pixelfit | Shutterstock

Não é segredo para ninguém que o setor varejista está enfrentando os impactos da crise econômica global. Portanto, durante tempos difíceis, a inovação é um diferencial crucial capaz de impulsionar os negócios.

Para os varejistas, é difícil se manter no mercado se não acompanharem as principais tendências do setor. Afinal, essas transformações são impulsionadas diretamente pelo comportamento do consumidor, e as empresas que não as acompanham correm o risco real de desaparecer entre os concorrentes em poucos anos.

Cenário atual pede novas estratégias

Nesse sentido, é preciso sempre reavaliar as estratégias para o negócio, em busca de alternativas inovadoras para destacar as empresas da concorrência visceral. Essencial também é procurar opções para driblar os desafios impostos pela crise econômica, resultante de um momento único e particularmente turbulento para tantos setores.

Visto o cenário atual das companhias, Jackson Araújo, COO da Showkase, plataforma inovadora de Social Commerce que vem auxiliando PMEs, grandes players do mercado nacional e franquias a transformarem seus vendedores em consultores, lista abaixo 5 práticas para ajudar durante esta crise no varejo e, consequentemente, promover novos rumos diante de um cenário de incerteza. Confira:

1. Marketing holístico

A modalidade tem sido relevante para uma parcela crescente de consumidores, que se preocupam em entender os processos internos da empresa e que buscam, sobretudo, compreender o posicionamento da marca em relação às principais pautas sociais, bem como a forma com que o empreendimento trata seus colaboradores. É como se fosse um marketing pessoal do negócio.

2. Fidelização do consumidor

Esse termo diz respeito à experiência de compra oferecida em todas as etapas vivenciadas pelo usuário. Isto é, trata-se do acompanhamento do cliente, com base em uma estratégia de comunicação, que avaliará seu nível de satisfação com a qualidade do produto, atendimento recebido, segurança e simplicidade dos sistemas utilizados, entre outros.

A integração da comunicação é fundamental no mercado (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. Omnichannel

Para que as tendências do varejo sejam um sucesso no negócio, é impossível não falar em integração entre os diversos canais de comunicação. Esta é a função do omnichannel: criar uma relação entre espaços físicos e virtuais, com foco na experiência do cliente, de forma que a venda ocorra de acordo com as próprias preferências.

4. Digitalização de processos

A essa altura, você já deve ter percebido que a tecnologia é fator decisivo quando se fala em inovação e tendências do varejo. Mas não é só a venda em si que a tecnologia pode otimizar. Na gestão de rotinas do setor, ela é tão importante quanto. Afinal, padronização de métodos, melhoria de processos logísticos, controle de estoque e até o layout da loja são pontos que são beneficiados pelo uso de softwares inteligentes e aplicativos de apoio.

5. Horários flexíveis

Com a valorização das experiências virtuais, podemos concluir que o acesso à informação e aos produtos pode acontecer a qualquer momento, de qualquer lugar. Nesse sentido, os usuários querem comprar no horário que for mais conveniente para eles. A cultura de serviços disponíveis 24 horas vem ganhando cada vez mais força a partir desse contexto. É por isso que a flexibilização no atendimento também representa uma tendência do varejo.

Por Thaiza Ribeiro