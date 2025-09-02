5 dicas práticas para estudar atualidades para o Enem

O contato com temas atuais amplia o repertório do estudante e contribui para um melhor desempenho nas provas

Estudar atualidades contribui para o desempenho em diferentes etapas do Enem Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Estar atento às notícias e ao que acontece no mundo é fundamental para obter um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em outros vestibulares. Além da redação, muitas questões abordam temas como ciência, meio ambiente, política, saúde, cultura e tecnologia, cobrando do candidato a capacidade de relacionar os conteúdos estudados em sala com situações atuais.

A expressão “atualidades” surgiu no início do século XX para designar curtas-metragens que registravam acontecimentos do momento, capturando o “aqui e agora” e refletindo a diversidade de perspectivas das sociedades contemporâneas.

Hoje, essa mesma ideia ganha força no contexto educacional e se torna um diferencial importante para quem vai prestar vestibulares e o Enem. “Os temas de atualidades não são importantes apenas para as provas, mas para a vida. Eles também ampliam o repertório sociocultural do estudante e ajudam a construir argumentos sólidos, além de favorecer conexões mais ricas entre o conteúdo escolar e a realidade”, destaca Ana Paula Aguiar, autora de História, Filosofia e Sociologia, do Sistema de Ensino pH.

Com o intuito de auxiliar os estudantes que vão prestar o Enem, a autora compartilha cinco dicas essenciais para ajudar os estudantes a ficarem de olho nos assuntos atuais. Confira!

1. Entenda por que as atualidades importam

Estudar atualidades é estratégico para quem vai prestar o Enem, segundo Ana Paula Aguiar. A prova é construída para relacionar conteúdos clássicos com temas contemporâneos, exigindo que o candidato saiba interpretar o mundo ao seu redor. “Um bom exemplo disso foi em 2023, quando o tema das vacinas de RNA mensageiros surgiu entre as questões, dialogando diretamente com a pandemia de Covid-19”, comenta.

2. Amplia seu repertório sociocultural

Mais do que memorizar fatos, acompanhar atualidades permite ao estudante desenvolver uma base sólida de argumentos. Esse repertório é essencial para a redação, mas também favorece questões em diferentes áreas, como meio ambiente, tecnologia, saúde pública e cidadania. Conforme destaca Ana Paula Aguiar, estar informado ajuda o candidato a reconhecer tendências e conectar o conteúdo escolar à realidade, ampliando sua capacidade de interpretação e de resolução das provas.

3. Escolha fontes confiáveis

A internet oferece uma infinidade de informações, mas nem todas são relevantes ou seguras. Por isso, o estudante deve priorizar portais de notícias de credibilidade, documentários e revistas científicas de linguagem acessível para conhecer os assuntos em alta. “Atividades como clubes de debate, simulações da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) ou até mesmo o hábito de ouvir podcasts semanais também ajudam a exercitar o olhar crítico”, afirma.

O ideal é identificar os temas que têm maior probabilidade de aparecer no Enem Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock

4. Selecione os temas mais recorrentes nas provas

Não é necessário acompanhar todos os acontecimentos, mas identificar os que têm maior chance de aparecer no Enem. “Questões climáticas e cidades sustentáveis, inteligência artificial, saúde mental, movimentos antivacinas, feminicídio e impactos das plataformas digitais, são alguns exemplos de temas com relevância nacional e global que podem ser cobrados. O segredo é relacionar esses assuntos com o que já está sendo estudado nas disciplinas escolares”, explica a autora.

5. Incorpore atualidades à rotina de forma leve

O estudo de atualidades não precisa pesar no cronograma. Ele pode ser integrado em momentos de descanso, como ao assistir um documentário, acompanhar uma série sobre geopolítica ou ouvir um podcast informativo. Vale lembrar que as provas do Enem são elaboradas com antecedência e finalizadas por volta de junho ou julho, o que significa que os temas mais recentes dificilmente estarão no vestibular. “O ideal é focar conteúdos de impacto duradouro, capazes de enriquecer tanto a prova quanto a formação pessoal do estudante”, finaliza Ana Paula Aguiar.

Por Patricia Buzaid