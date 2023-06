5 doces veganos fáceis de fazer

Veja algumas opções saborosas de sobremesas que são livres de ingredientes de origem animal

Beijinho vegano Imagem: RoYam | Shutterstock

Uma das principais preocupações das pessoas que adotam uma dieta vegana é encontrar opções saborosas de sobremesas que sejam livres de ingredientes de origem animal. Felizmente, existem muitas opções de doces veganos fáceis de fazer e que não apenas satisfazem o paladar, mas também são amigas do meio ambiente. Veja algumas opções que você mesmo pode preparar!

Beijinho vegano

Ingredientes

200 ml de leite de coco

3/4 de xícara de chá de coco ralado

1/2 xícara de chá de leite de soja

3/4 de xícara de chá de açúcar cristal

1/2 colher de café de cravo-da-índia e canela em pó (opcional)

(opcional) 1 pitada de sal

Coloco ralado e cravo-da-índia para enfeitar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura cremosa. Coloque em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até soltar do fundo da panela. Deixe esfriar, faça bolinhas, passe no coco ralado e na canela e enfeite com um cravo-da-índia.

Pão doce

Ingredientes

280 ml de leite de soja

50 g de açúcar

30 g de creme vegetal

1/2 colher de chá de sal

25 g de fermento biológico

530 g de farinha de trigo

Modo de preparo

Em uma tigela grande, junte o leite, o açúcar, o creme vegetal, o sal e o fermento. Misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e amasse com as mãos, até que a massa fique homogênea. Faça uma bola e deixe a massa descansar durante 30 minutos. Depois, faça bolinhas pequenas e, com a ajuda de um rolo, estique a massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 30 minutos.

Dica: recheie os pães com compota de maçã, pêssego ou geleia.

Cocada mole de laranja

Ingredientes

2 xícaras de chá de suco de laranja natural

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de coco ralado

Modo de preparo

Na panela de pressão, misture o suco de laranja, o açúcar e o coco ralado. Tampe a panela e leve-a ao fogo médio. Após o início da pressão, abaixe o fogo para brando e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Coloque a cocada em um refratário, deixe esfriar e sirva.

Torta de banana com canela (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Torta de banana com canela

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 colher de sopa de creme vegetal

1 1/2 xícaras de chá de leite de soja

1 colher de sopa de fermento em pó

4 bananas-nanicas

Canela em pó e açúcar a gosto

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Bata em uma batedeira a farinha, o açúcar, o creme vegetal, o leite e o fermento até obter uma mistura homogênea. Em seguida, unte uma forma e despeje a massa. Corte as bananas no sentido longitudinal, e coloque-as sobre a massa. Polvilhe o açúcar com a canela sobre a banana. Em seguida, leve ao forno brando preaquecido por cerca de 40 minutos.

Cocada de colher

Ingredientes

1 coco grande fresco

395 g de leite condensado de soja

2 xícaras de chá de leite de soja

1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de creme vegetal

2 canelas em pau

1 pitada de sal

Modo de preparo

Rale o coco no ralo grosso. Em uma panela grande com tampa, leve ao fogo baixo todos os ingredientes. Tampe a panela e, a cada 5 minutos, misture o doce e tampe a panela novamente até que o coco esteja cozido, mas crocante (deve ter ainda um pouco da calda no fundo). Retire do fogo. Tire os paus de canela e distribua a cocada nos recipientes que for usar.

Dica: se quiser uma cocada de corte, deixe apurar um pouco mais e disponha sobre uma assadeira untada com óleo. Espere esfriar e corte.