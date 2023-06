5 documentários impressionantes sobre extraterrestres

Descubra outras áreas do universo por meio destas produções baseadas em fatos

Veja estes documentários fascinantes sobre vida fora da Terra Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

O que pode existir além dos limites do nosso planeta deixa diversas pessoas intrigadas. Por esse motivo, os documentários são uma excelente maneira de saciar um pouco da curiosidade e adquirir conhecimento. A partir de relatos de encontros com seres de outros mundos até teorias de conspiração governamental, essas produções cinematográficas desafiam a compreensão convencional do universo.

Com depoimentos de testemunhas, evidências únicas e análises científicas, explore o desconhecido por meio destes 5 documentários que nos convidam a considerar a possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos. Veja!

1. Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers

Produção aborda suposta participação do governo no ocorrido (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Dirigido por Jeremy Kenyon Lockyer Corbell, este documentário examina a história de Bob Lazar, um ex-funcionário do governo que alega ter trabalhado em tecnologia alienígena na famosa Área 51. O filme apresenta entrevistas com Lazar, detalhando suas experiências e as implicações de suas revelações. Com imagens de arquivo e depoimentos de especialistas, o documentário levanta questões sobre a presença extraterrestre e a suposta encobertação governamental.

Onde assistir: Netflix

2. The UFO Phenomenon

História desperta interesse sobre fenômeno da vida extraterrestre (Imagem: Reprodução Digital | History Channel)

Este documentário da série “Unidentified”, produzida pelo History Channel, discute sobre uma variedade de avistamentos de OVNIs recentes e investigações em andamento. Através de entrevistas com pilotos, militares e cientistas, o longa explora os encontros mais recentes e convincentes com OVNIs. Além disso, ele mergulha nas implicações desses avistamentos e apresenta a possibilidade de interações extraterrestres em nossa sociedade moderna. A produção busca fornecer uma compreensão mais ampla do fenômeno dos OVNIs e a existência de vida alienígena.

Onde assistir: Prime Video e YouTube

3. The Hidden Hand: Alien Contact and the Government Cover-Up

Produção ousada liga o governo dos EUA com possível caso extraterrestre (Imagem: Reprodução Digital | James Carman)

A produção investiga as teorias de conspiração que cercam a existência de vida extraterrestre e a alegada colaboração entre governos e seres de outros planetas. Dirigido por James Carman, o documentário apresenta entrevistas com pesquisadores, ex-militares e teóricos da conspiração, discutindo relatos de abdução, avistamentos de OVNIs e supostas interações com extraterrestres.

O filme levanta questões com um olhar aguçado sobre vários assuntos relacionados, como abdução alienígena, hibridização humano-alienígena e a suposta manipulação da informação pelo governo.

Onde assistir: Apple TV+

4. The Cosmic Secret

Documentário reúne depoimentos de pessoas que alegam terem tido contato com aliens (Imagem: Reprodução Digital | Apple TV+)

Este filme documental, dirigido por Corey Goode e Roger R. Richards, se aprofunda no mundo da ufologia e das revelações sobre programas espaciais secretos. Apresenta entrevistas com insiders da indústria e denunciantes que afirmam ter tido contato com extraterrestres e participado de missões espaciais secretas. A obra foca a influência da tecnologia avançada para o contato com possíveis alienígenas, bem como as consequências disso para a humanidade.

Onde assistir: Apple TV+

5. Hunt for the Skinwalker

Filme é baseado em eventos paranormais em campo dos Estados Unidos (Imagem: Reprodução Digital | Hunt for the Skinwalker)

Baseado no livro de mesmo nome, originado de eventos reais, este documentário, dirigido por Jeremy Kenyon Lockyer Corbell e George Knapp, investiga a misteriosa atividade paranormal e os avistamentos de OVNIs em uma propriedade conhecida como Skinwalker Ranch, nos Estados Unidos. A história traz relatos de fenômenos inexplicáveis, como luzes estranhas, mutilação de animais, aparições de criaturas misteriosas e até mesmo avistamentos de seres alienígenas.

Onde assistir: Prime Video e Hulu