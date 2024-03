Confira produções que abordam acontecimentos importantes de maneira profunda

Os documentários podem ajudar a entender o cenário político mundial Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os documentários são uma excelente ferramenta de mídia, oferecendo uma exploração detalhada e cuidadosa de diversos assuntos. Quando se dedicam a temas políticos, têm a oportunidade de abordar questões como governança, direitos humanos, corrupção e conflitos de forma mais aprofundada.

Ao desafiarem os espectadores a refletirem sobre a sociedade em que vivem e como chegaram àquele ponto, essas produções incentivam uma análise crítica do ambiente político e social. Por isso, a seguir, confira 5 documentários para entender a política mundial!

‘The Square’ mostra as manifestações que tiraram Hosni Mubarak do poder no Egito Imagem: Reprodução digital | Netflix

1. The Square (2013)

Premiado no Sundance (2013), no Emmy (2014) e indicado ao Oscar, o documentário “The Square”, também conhecido como “A Praça Tahrir”, acompanha a Revolução Egípcia de 2011 que durou 18 dias e foi centrada na praça Tahrir, no Cairo, local que dá acesso a todos os pontos da cidade.

A produção retrata a coragem e resistência dos manifestantes que tiraram Hosni Mubarak do cargo que ocupava há 30 anos. No documentário, dois personagens se destacam: Khalid Abdalla e Ahmed Hassan. O primeiro traz uma percepção internacional sobre as manifestações, enquanto o segundo traz a emoção da juventude, sedenta por mudança e por ver um país melhor.

Onde assistir: Netflix.

O documentário ‘Get me Roger Stone’ mostra a atuação de Roger Stone na política norte-americana Imagem: Reprodução digital | Netflix

2. Get me Roger Stone (2017)

O documentário “Get Me Roger Stone” explora a vida e a carreira de Roger Stone, um estrategista político que trabalha para o Partido Republicano desde a década de 1970. Ele foi uma figura-chave por trás da ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

A produção também oferece uma visão íntima sobre o papel de Stone na política americana ao longo de décadas e destaca a estratégia agressiva adotada contra a candidata do partido democrata, Hillary Clinton. Além disso, mostra as marcas que o marqueteiro deixou na política contemporânea americana.

Onde assistir: Netflix.

‘Nem tudo se desfaz’ mostra as consequências políticas dos atos de junho de 2013 Imagem: Reprodução digital | Prime video

3. Nem tudo se desfaz (2021)

Dirigido por Josias Teófilo, o documentário narra os desdobramentos das manifestações que aconteceram em junho de 2013, as quais transformaram o cenário político e social no Brasil. Desde o impeachment de Dilma Rousseff e os demais movimentos que culminaram na ascensão da direita no país até a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República.

Onde assistir: Prime Video.

‘Democracia em vertigem’ mostra os eventos políticos que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff Imagem: Reprodução digital | Netflix

4. Democracia em Vertigem (2019)

Sob a direção de Petra Costa, “Democracia em Vertigem” foi indicado ao Oscar em 2020 e apresenta a narrativa pessoal da cineasta sobre os eventos políticos que culminaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. O documentário analisa as tensões sociais e o reflexo da polarização política, incluindo a ascensão da extrema-direita ao poder.

Com imagens internas e exclusivas do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC e do Palácio da Alvorada durante o processo de votação do impeachment, o filme acompanha os desdobramentos após o processo, incluindo o governo de Michel Temer e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

Onde assistir: Netflix.

‘Israel, uma Terra Duplamente Prometida’ mostra o turbulento processo de criação do Estado de Israel Imagem: Reprodução digital | Prime Video

5. Israel, uma Terra Duplamente Prometida (2018)

Retratando os turbulentos eventos que levaram à criação de Israel, o documentário revela os primeiros esforços de Theodor Herzl e seus seguidores na Terra Santa, considerados os pilares do sionismo político. Dirigido por William Karel e Blanche Finger, a produção traz testemunhos de sobreviventes do Holocausto e explora momentos importantes do conflito no Oriente Médio. Além disso, aborda como a ideia de uma terra prometida influenciou a identidade judaica ao longo dos séculos.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.