5 documentários sobre desastres ambientais

Veja narrativas que exploram os impactos e soluções diante das mudanças climáticas

Os documentários sobre desastres ambientais enfatizam os problemas enfrentados pelo planeta Imagem: Reprodução Digital | Appian Way Productions; Dune Entertainment; Diamond Docs

O cinema está recheado de documentários que exploram as complexidades dos desastres ambientais que assolam nosso planeta. Assim, o audiovisual tem sido uma poderosa ferramenta para conscientizar e educar sobre as consequências devastadoras desses eventos. Pensando nisso, reunimos 5 documentários que trazem reflexões sobre a relação do ser humano com o meio ambiente. Confira!

Leonardo DiCaprio conduz o espectador durante o documentário ‘Seremos História?’ Imagem: Reprodução Digital | Appian Way Productions; Dune Entertainment; Diamond Docs

1. Seremos História? (2016)

Esse poderoso e impactante documentário é dirigido por Fisher Stevens. O filme, protagonizado pelo ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio, mergulha nas complexidades das mudanças climáticas globais. Ao longo de suas cenas envolventes, DiCaprio viaja pelo mundo, explorando as consequências ambientais devastadoras causadas pelo ser humano. Desde o derretimento acelerado das calotas polares até eventos climáticos extremos, o longa-metragem oferece uma visão alarmante e urgente sobre a crise climática.

A trama não se limita a apresentar somente os problemas, também destaca soluções viáveis e ações concretas que podem ser tomadas para reduzir os impactos das mudanças climáticas. A narrativa é respaldada por entrevistas com especialistas em meio ambiente, cientistas e líderes mundiais, proporcionando uma compreensão abrangente da conexão entre o meio ambiente e as decisões humanas.

Onde assistir: Disney+.

Em ‘Uma Verdade Inconveniente’, Al Gore enfatiza as implicações causadas pelo aquecimento global Imagem: Reprodução Digital | Paramount Classics

2. Uma Verdade Inconveniente (2006)

O documentário tem a direção de Davis Guggenheim e é estrelado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. O enredo destaca as implicações alarmantes das mudanças climáticas globais com base em pesquisas feitas por especialistas. Al Gore utiliza dados científicos convincentes, apresentando gráficos e imagens impactantes para ilustrar o rápido aquecimento do planeta.

Desde o seu lançamento, o filme teve um impacto significativo ao colocar o meio ambiente no centro das discussões públicas e políticas. Assim, ao combinar dados científicos com os efeitos devastadores das mudanças climáticas, o documentário consegue fazer uma chamada de despertar convincente, instigando uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva na preservação do nosso planeta.

Onde assistir: Apple TV e YouTube.

‘Perseguindo o Gelo’ destaca a urgência de compreender e agir diante das mudanças climáticas. Imagem: Reprodução Digital | Exposure

3. Perseguindo o Gelo (2012)

O documentário segue a expedição do fotógrafo James Balog e sua equipe para documentar o recuo dos glaciares em diferentes partes do mundo. As imagens impressionantes captadas pelo profissional revelam a magnitude do derretimento do gelo, evidenciando os efeitos do aquecimento global. Assim, o filme mostra a beleza majestosa dessas formações de gelo, ao mesmo tempo que destaca a urgência de compreender e agir diante das mudanças climáticas.

Sob a direção de Jeff Orlowski, o filme tem uma abordagem política e científica juntamente com uma apreciação mais profunda pela natureza e um senso de responsabilidade ambiental. O resultado são reflexões sobre o impacto humano no equilíbrio do meio ambiente.

Onde assistir: Prime Video.

‘Em Busca dos Corais’ retrata os desafios desses ecossistemas vitais em sobreviver com as mudanças climáticas Imagem: Reprodução Digital | Netflix

4. Em Busca dos Corais (2017)

Seguindo o sucesso de ‘Perseguindo o Gelo’, o diretor Jeff Orlowski leva os espectadores a uma jornada envolvente pelos recifes de corais ao redor do mundo, destacando os desafios enfrentados por esses ecossistemas vitais. O cineasta, por meio de imagens deslumbrantes e uma narrativa envolvente, aborda as ameaças que esses seres enfrentam devido às mudanças climáticas, ao aumento da temperatura dos oceanos e à acidificação.

Ao explorar a conexão entre os corais, a vida marinha e a saúde do planeta, esse documentário apresenta uma chamada urgente à ação. O filme não apenas ilustra a beleza única dos recifes, mas também destaca a rápida deterioração desses ecossistemas. Com uma mistura equilibrada de ciência e o apelo emocional, o documentário inspira uma conscientização mais profunda sobre a necessidade de preservar os corais e proteger os oceanos para as gerações futuras.

Onde assistir: Netflix.

O documentário ‘O Verdadeiro Custo’ demonstra a exploração ambiental e de pessoas na produção de roupas Imagem: Reprodução Digital | Indigenius

5. O Verdadeiro Custo (2015)

O documentário expõe as consequências sociais, ambientais e éticas por trás da produção em massa de roupas. Ou seja, desde as condições de trabalho desumanas até a exploração ambiental decorrente da fabricação de peças descartáveis. Ao explorar as cadeias de produção globais, a produção destaca como o consumismo desenfreado impacta negativamente os trabalhadores nas fábricas e o meio ambiente.

Com entrevistas de especialistas e ativistas, o filme desafia a percepção convencional da moda e questiona o preço real pago por todos nós e pela natureza. Sob a direção de Andrew Morgan, o filme traz uma abordagem visualmente impressionante e uma narrativa cativante. Ele estimula uma reflexão profunda sobre a responsabilidade do consumidor e o papel das empresas na criação de um futuro mais sustentável para a indústria da moda.

Onde assistir: Prime Video.