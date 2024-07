5 doenças desencadeadas pela obesidade em mulheres

Veja como a manutenção de um peso saudável é essencial para ajudar na prevenção de problemas de saúde

A obesidade é um problema crescente que pode levar a sérios problemas de saúde, especialmente entre as mulheres. Assim sendo, compreender os riscos associados é fundamental para conscientizar e incentivar mudanças de estilo de vida que possam prevenir complicações. Segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde, uma em cada dez mulheres entre 18 e 24 anos apresenta obesidade, enquanto, na população adulta geral, a condição afeta uma a cada quatro pessoas.

Nesse contexto, o cirurgião bariátrico Dr. Marcelo Carneiro, também médico do reality Quilos Mortais Brasil, alerta que, além das doenças crônicas, a obesidade pode desencadear outros problemas de saúde nas mulheres. “Normalmente, eles aparecem associados ao excesso de peso, diminuindo a qualidade de vida e trazendo riscos à saúde”, explica.

A seguir, veja cinco doenças relacionadas à obesidade nas mulheres:

1. Infertilidade

Conforme o médico, o excesso de peso está associado a desequilíbrios hormonais, como alterações nos níveis de estrogênio, que podem interferir na ovulação e na regularidade menstrual das mulheres. Além disso, a obesidade agrava outras condições relacionadas à infertilidade, como a síndrome do ovário policístico.

2. Diabetes tipo 2

O excesso de gordura corporal, mais precisamente na região abdominal, pode causar inflamação crônica e interferir na função das células do pâncreas, responsáveis por produzir insulina. “Com o tempo, essa resistência à insulina leva ao aumento dos níveis de glicose, desencadeando diabetes tipo 2”, explica o Dr. Marcelo Carneiro.

3. Dislipidemia

A dislipidemia é a condição de níveis anormais de lipídios no sangue, como o colesterol e triglicerídeos. “O excesso de peso pode alterar o metabolismo, levando ao aumento do LDL (colesterol ruim) e à diminuição do HDL (colesterol bom). Essas alterações aumentam o risco de doenças cardiovasculares e podem causar hipertensão e aterosclerose, que é o entupimento das artérias”, ressalta.

4. Hipertensão arterial sistêmica

A obesidade pode desenvolver hipertensão arterial sistêmica, que é a elevação dos níveis de pressão arterial. O médico explica que estar acima do peso pode expor o organismo a uma série de alterações, incluindo resistência à insulina e inflamação crônica, que sobrecarregam o sistema cardiovascular, além de promover maior retenção de líquidos e aumentar o volume sanguíneo, causando maior pressão nas artérias.

5. Esteatose hepática

A esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado, que resulta em inflamação e pode comprometer a função hepática. “Esse acúmulo pode evoluir para problemas mais graves, como cirrose”, alerta o médico.

É importante que a mulher procure ajuda antes da obesidade. “Quando atingir o sobrepeso, que é um grau abaixo da obesidade, já é indicado um acompanhamento com especialistas para tratamento multidisciplinar, evitando assim o surgimento de problemas de saúde mais sérios”, reforça o Dr. Marcelo Carneiro. Segundo ele, um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada e rotina de atividades físicas ajuda a prevenir a obesidade e todas as doenças citadas.

