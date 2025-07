Essas séries têm tramas intensas e cheias de adrenalina

Os doramas de ação têm conquistado cada vez mais o público Imagem: Reprodução digital | Netflix) </p>

Os doramas de ação conquistam um público cada vez maior por combinarem tramas intensas com personagens complexos e emocionalmente cativantes. Essas produções geralmente exploram temas como justiça, vingança, lealdade e redenção, em narrativas que vão além das lutas físicas e mergulham nos dilemas morais dos protagonistas. Essa mistura atrai tanto os fãs de adrenalina quanto aqueles que buscam narrativas densas e realistas, consolidando o gênero como uma das vertentes mais fortes e influentes da dramaturgia coreana atual.

Abaixo, confira 5 doramas de ação para ver na Netflix!

1. My name (2023)

Em “My name”, Yoon Ji-woo busca justiça após presenciar o assassinato do pai Imagem: Reprodução digital | Netflix

Após presenciar o assassinato do pai, Yoon Ji-woo (Han So-hee) decide buscar justiça com as próprias mãos. Sem apoio da polícia, ela se alia a Choi Mu-jin (Park Hee-soon), poderoso chefe de uma organização criminosa e antigo amigo de seu pai. Sob a orientação dele, Ji-woo assume uma nova identidade e se infiltra na força policial como agente disfarçada, vivendo em um perigoso jogo duplo entre a lei e o crime.

Determinada a descobrir quem está por trás da morte do pai, ela se envolve em uma teia de traições, segredos e violência, enfrentando dilemas éticos e colocando sua vida em risco. Ao lado do detetive Jeon Pil-do (Ahn Bo-hyun), que desconfia dela desde o primeiro momento, Ji-woo se vê cada vez mais envolvida em uma trama onde os limites entre justiça e vingança se confundem.

2. Bad and crazy (2021)

Em “Bad na crazy”, Ryu Soo-yeol é um detetive ambicioso confrontado por suas escolhas Imagem: Reprodução digital | Netflix

Ryu Soo-yeol (Lee Dong-wook) é um detetive ambicioso e pragmático, que não hesita em fazer acordos duvidosos para subir na carreira. Sua vida muda drasticamente quando surge K (Wi Ha-joon), um misterioso e impulsivo defensor da justiça que usa a violência para punir criminosos. Ele força Soo-yeol a confrontar seus próprios atos e escolhas.

Nesse cenário caótico, reaparece Lee Hui-gyeom (Han Ji-eun), tenente da unidade antidrogas e ex-namorada de Soo-yeol, conhecida por sua postura firme contra o crime, além de Oh Kyeong-tae (Cha Hak-yeon), um policial jovem e íntegro, que equilibra o time com sua honestidade e dedicação. Juntos, eles se envolvem em uma investigação cheia de perigos e conflitos éticos.

3. Cães de caça (2023)

Em “Cães de caça”, Kim Geon-woo decide deixar o boxe e lutar contra agiotas para proteger a mãe Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em meio à crise econômica provocada pela pandemia, o jovem boxeador Kim Geon-woo (Woo Do-hwan) abandona o esporte para salvar sua mãe de agiotas impiedosos. Durante essa jornada, ele conhece Hong Woo-jin (Lee Sang-yi), um ex-fuzileiro também apaixonado por lutas, e juntos decidem unir forças para enfrentar o submundo do crime financeiro.

Os dois acabam se aliando a Sr. Choi (Heo Joon-ho), um ex-agente de crédito que hoje ajuda pessoas endividadas de forma justa e solidária. Sob a proteção e orientação dele, a dupla parte para o combate contra Kim Myeong-gil (Park Sung-woong), um implacável agiota que construiu um império explorando a vulnerabilidade dos mais pobres.

4. D.P Dog Day (2023)

Em “D.P Dog Day”, Ahn Jun-ho é designado para localizar e capturar desertores do exército Imagem: Reprodução digital | Netflix

Durante o serviço militar obrigatório, o soldado Ahn Jun-ho (Jung Hae-in) é designado para uma equipe especial responsável por localizar e capturar desertores do exército. Ao lado de Han Ho-yeol (Koo Kyo-hwan), um parceiro excêntrico e experiente, ele mergulha em uma série de operações que revelam histórias dolorosas e profundas falhas do sistema militar.

Cada missão expõe situações de abuso, violência e abandono, revelando a dura realidade dos jovens soldados que, por desespero ou sofrimento, optam por fugir da caserna. Jun-ho e Ho-yeol precisam lidar com dilemas morais, enquanto tentam equilibrar as ordens superiores e o senso de justiça pessoal.

Baseado no webtoon de Kim Bo-tong, o dorama é um drama de ação repleto de tensão e crítica social, que questiona os limites da autoridade e destaca a importância da empatia em um ambiente rigidamente hierárquico.

5. Sem piedade (2025)

Em “Sem piedade”, Nam Gi-jun volta ao violento submundo das gangues para vingar a morte do irmão Imagem: Reprodução digital | Netflix

Após abandonar a vida criminosa e tentar recomeçar, Nam Gi-jun (So Ji-sub) é forçado a retornar ao violento submundo das gangues quando seu irmão mais novo, Nam Gi-seok (Lee Jun-hyuk), é brutalmente assassinado. No passado, Gi-jun sacrificou a própria carreira no crime para proteger o irmão, mas agora precisa enfrentar antigos inimigos e reviver feridas para descobrir quem está por trás da morte.

Envolvido em uma guerra silenciosa entre os chefes das facções Juwoon e Bongsan, o protagonista confronta figuras perigosas como Lee Joo-woon (Huh Joon-ho), líder da poderosa organização Juwoon, e Gu Bong-san (Ahn Kil-kang), cabeça da gangue rival. No meio desse cenário de violência urbana e alianças frágeis, a busca por respostas se transforma em um mergulho sombrio no próprio passado.