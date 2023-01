5 dúvidas comuns na hora de decorar a sala de jantar

Arquiteta explica como montar um projeto confortável e elegante

Sala de jantar é o cartão de visita da casa Imagem: Shutterstock

Na hora de decorar a casa é comum surgirem dúvidas sobre como compor um ambiente agradável para os moradores e que combine elegância e praticidade. A sala de jantar, por exemplo, é o cartão de visita de qualquer lar. Nela, as pessoas costumam reunir amigos e familiares durante reuniões e festas. Por isso, escolher a decoração dessa área pode levar um tempo e gerar questionamentos. Então, para te ajudar nessa tarefa, a arquiteta Nicole Finkel responde às principais perguntas. Veja!

1. Em salas de jantar compactas, como devemos planejar o espaço para não parecer apertado?

Devemos pensar no espaço de passagem das pessoas entre as cadeiras e na circulação do ambiente, que deve ter no mínimo 90 cm de vão livre. Considerando as medidas do espaço, podemos definir qual o modelo de mesa é mais recomendado para o projeto.

2. Qual é o tamanho mínimo para uma mesa de jantar? Quais os materiais mais indicados para esse móvel?

Uma mesa redonda para quatro pessoas pede, no mínimo, 1 m de diâmetro. Para acomodar seis pessoas, o móvel com tampo redondo pode ter 1,20 m e o quadrado, 1,30 x 1,30 m. Em caso de oito pessoas, sugiro uma mesa com 1,50m (quadrada de 1,60 m) e para 10 pessoas em torno 1,80 m de diâmetro. A altura da mesa é de 75 cm, em geral, e sobre o material não há regras. Podemos usar madeira, mármore, vidro. Uma dica é que ele combine com o restante dos acabamentos da sala.

3. Qual é a distância ideal entre o lustre e o tampo da mesa? Que tipo de iluminação devemos usar?

A distância entre o corpo da luminária e o tampo da mesa pode variar de 70 a 90 cm. Podemos combinar

mais de um lustre, rendendo um visual bem moderno, ou eleger algo bem diferenciado e marcante, que se tornará o destaque da decoração. Evite a iluminação direta, capaz de atrapalhar ou ofuscar quem está sentado à mesa. O ideal é utilizar uma luz indireta, que traz conforto e deixa o ambiente intimista.

Cadeiras da sala de jantar devem ser leves e de fácil manuseio (Imagem: Shutterstock)

4. Podemos misturar cadeiras de diferentes modelos?

Sim, vale mesclar os modelos, mas sempre mantendo um equilíbrio, que pode estar na cor, na estampa ou no material. Uma opção certeira é eleger todas as peças iguais e somente nas pontas da mesa apostar em um design diferente. Mais do que ser confortável, a cadeira deve ser leve e de fácil manuseio. Se optar por assento e encosto revestidos de tecidos, atente-se em eleger um material simples de limpar.

5. Vale usar tapete na sala de jantar? Qual é o tamanho correto?

Sim, é possível dispor de um tapete sob a mesa da sala de jantar. O ideal é que cada borda tenha 1 m a mais do que a área ocupada pela mesa, pois você precisa ter espaço para arrastar as cadeiras sem que elas enrosquem no tapete. O modelo deve considerar o formato da mesa. Dê preferência aos tecidos resistentes à lavagem, como os de pura lã e 100% náilon.

Publicado pela Revista it HOME

Por Revista it HOME