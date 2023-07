5 dúvidas comuns sobre menstruação

Ginecologista responde perguntas sobre atraso menstrual e métodos para adiantar o ciclo

Além da gravidez, menstruação atrasada pode indicar outras condições Imagem: E.Va | Shutterstock

Um ciclo menstrual regular dura entre 24 e 28 dias, mas basta esse cronograma atrasar para que muitas mulheres fiquem preocupadas, seja pela possibilidade de gravidez ou de outros problemas que envolvem a saúde reprodutiva. E, nesses momentos, uma simples busca na internet traz diversas alternativas que prometem colaborar para que a menstruação chegue. Por isso, a ginecologista Luana Ariadne Ferreira Zanchetta Souza responde algumas questões que envolvem o tema.

1. Menstruação atrasada é sempre sinal de gravidez?

Não. A lista de possíveis causas é grande. Em mulheres que possuem ciclo regular, o atraso pode, sim, trazer a possibilidade de gravidez, mas também de desequilíbrios hormonais pelo uso irregular do anticoncepcional oral ou da pílula do dia seguinte, assim como situações emocionais, como estresse e ansiedade. Dentre as possibilidades, é possível ainda incluir variações bruscas de peso, excesso de atividade física, disfunções da tireoide, efeitos da síndrome dos ovários policísticos e quadros infecciosos.

2. É verdade que há alimentos que, quando consumidos, têm o poder de fazer a menstruação descer?

O consumo de determinadas ervas, em alta concentração, pode provocar contrações uterinas e, possivelmente, estimular o fluxo menstrual. Alguns chás são usados com esta finalidade, como o chá de canela, que tem propriedades que estimulam a circulação sanguínea e o aumento da pressão e contração uterina. Mas é importante entender que não há nenhuma comprovação científica que confirme essa ação. Adicionado a isso, existe o risco de interferência na absorção de medicamentos que o chá pode provocar.

3. A prática de sexo está entre as alternativas que ajudam a fazer descer a menstruação?

Durante o ato sexual, o corpo se aquece e, se estiver sendo prazeroso, o útero pode dilatar, criando um aumento do fluxo sanguíneo e levando a uma perda sanguínea que não gera agravo para a saúde da mulher. Ao mesmo tempo, as relações sexuais liberam endorfina e serotonina, substâncias produzidas pelo cérebro e que têm ligação direta com o nosso prazer e bem-estar.

Pílula do dia seguinte pode alterar o ciclo menstrual (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. O uso da pílula do dia seguinte tende a atrasar a menstruação?

Sim, um dos efeitos colaterais da pílula do dia seguinte é a alteração da menstruação. Após o uso, o ciclo menstrual poderá atrasar até 10 dias. Vale lembrar que esse método contraceptivo é adotado para casos de emergência e seu uso deve ser dado em situações específicas, e não de forma indiscriminada ou sistemática.

5. Quando é preciso ficar atento e procurar ajuda médica?

Em pacientes adolescentes com ciclos recentes ou mulheres na iminência da menopausa, pode haver variação de até 45 dias ou até ciclo prolongado. Por isso, atrasos de até 15 dias podem ser considerados normais nesses casos ou, ainda, para mulheres jovens sob influência de estresse emocional. A partir disso, o ideal é procurar atendimento médico.

Por Rhayssa Nascimento